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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل مانشستر سيتي ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم السبت، في مباراة تجمع بينهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما هو التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل؟

ويحتل "السيتيزنس" المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد 6 نقاط من فوزين، في حين يحل "الماجبايز” " سادسا بـ4 نقاط من انتصار وتعادل.



واكتفى الجزائري رياض محرز بالمشاركة في 150 دقيقة خلال أول جولتين من الدوري الإنجليزي، فشل خلالها في تسجيل أو صناعة أي هدف.

وسبق لمحرز أن شارك في 10 مباريات ضد نيوكاسل يونايتد، مع ليستر سيتي ومانشستر سيتي، أسهم خلالها بـ5 أهداف بين صناعة وتسجيل.

وبعد رحيل رحيم سترلينج وجابرييل جيسوس، باتت المنافسة تنحصر بين الثنائي رياض محرز وجاك جريليش على مركز الجناح الأيمن.

ووفقا لموقع "90min"، فإن بيب جوارديولا مدرب السيتي، يخطط للدفع بقائد "محاربي الصحراء" أساسيا في موقعة "سانت جيمس بارك".

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - ناثان آكي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - رودري - كيفن دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين- إيرلينج هالاند.

التشكيل المتوقع لنيوكاسل أمام مانشستر سيتي

حارس المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: كيران تريبيير - فابيان شار - سفين بوتمان - دان بيرن

خط الوسط: ميجيل ألميرون - جويلينتون - برونو جيماريش - جوزيف ويلوك

خط الهجوم: سان ماكسيمين - كالوم ويلسون



قدم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، نصيحة لزملائه من أجل تفادي التأثر سلبا برحيل البرازيلي كاسيميرو عن النادي.

وخاض الريال أولى مبارياته بعد تأكد انتقال كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث فاز على سيلتا فيجو بنتيجة 4-1، أمس السبت، في ثاني جولات الدوري الإسباني.



وقال مودريتش في تصريحات عقب المباراة التي احتضنها ملعب "بالايدوس": "بخصوص كاسيميرو، إنه أمر مؤسف.. لقد صنعنا تاريخا معه، وكان عنصرا أساسيا بالنسبة لنا، وسنفتقده كثيرا كلاعب وكإنسان".

وأكمل: "هذا جزء من كرة القدم، وأنا حزين لرؤيته يرحل، ولكن علينا الاستمرار بدونه، وعلى كل لاعب مضاعفة جهوده لأمور اعتاد أن يفعلها".



ولا يفصل صاحب الـ30 عاما عن التوقيع للشياطين الحمر سوى الحصول على تأشيرة دخول بريطانيا واجتياز الفحوصات الطبية.

وتألق النجم الكرواتي في مباراة اليوم بهدف وتمريرة حاسمة، وغادر الملعب مستبدلا وسط تصفيقات من جماهير "السيليستي".

وقال حول هذه النقطة "إنه أمر جميل، ويجعلني سعيدا للغاية عندما يتم تقديري في ملاعب أخرى.. أشكر الجماهير على تحيتي".

وحول تحليله للمباراة، أثنى صاحب الـ36 عاما على الصورة التي ظهر بها الفريق، وعلى الأداء التصاعدي خلال اللقاء.

وأتم "هذا الانتصار مهم للغاية، لا سيما وأنه تحقق على ملعب صعب بالنسبة لنا. ولكننا قدمنا مباراة طيبة للغاية، لا سيما في نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني. إنه انتصار مهم، وعلينا المواصلة".

تباينت ردود أفعال مشجعي ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي بشأن الانتقال المحتمل للمدافع الإنجليزي هاري ماجواير إلى صفوف البلوز.

وظهرت تقارير صحفية مفاجئة في الساعات الماضية تفيد بعزم النادي اللندني على التحرك نحو ماجواير في آخر أيام الميركاتو الصيفي، نظرا لرغبته في ضم مدافع جديد.



وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على ردود أفعال مشجعي الفريقين بشأن هذه الأنباء، حيث طغت السعادة على جماهير الشياطين الحمر، فيما ثار مشجعو تشيلسي غضبا من الصفقة.

ونشرت الصحيفة بعض تعليقات مشجعي الفريقين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أحد مشجعي اليونايتد "اشتروه! خذوه مجانا.. لتفعلوا أي شيء يخرجه من أولد ترافورد".

كما سخر مشجع آخر من تشيلسي بتغريدة جاء فيها "لا ضمانات للعودة".