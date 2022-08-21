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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى محمد مجدي "قفشة"، لاعب الأهلي المصري، عرضا للاحتراف الأوروبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حقيقة تلقى "قفشة" لاعب الأهلي المصري عرضا للاحتراف الأوروبي

ويعد قفشة، البالغ من العمر 26 عاما، من أبرز أسلحة الأهلي، حيث سجل 10 أهداف وصنع 5 خلال 40 مباراة في كل البطولات بالموسم الجاري.



غير أن عبدالرحمن إسماعيل، وكيل أعمال اللاعب، أكد في تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن الأهلي وصله عرض رسمي من فريق تركي، يريد ضم قفشة.

وقال عبدالرحمن إسماعيل: "النادي التركي يريد ضم قفشة على سبيل الإعارة لمدة موسم، إلا أن إدارة الأهلي رفضت العرض المالي، وهناك مفاوضات سارية أملا في عرض أفضل".

وأضاف: "الفريق التركي الذي يريد قفشة، يلعب في الدوري الأوروبي، وحال إتمام الصفقة، ستكون مفيدة لقفشة والأهلي".

في المقابل، أكد وكيل قفشة أن إدارة الأهلي لم تفاتح اللاعب في تجديد عقده الذي يقترب من نهايته.



قفشة انضم إلى الأهلي في صيف 2019 قادما من بيراميدز، وتُوج بـ6 ألقاب محلية وقارية على مدار 3 مواسم داخل جدران القلعة الحمراء.

تباينت ردود أفعال مشجعي ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي بشأن الانتقال المحتمل للمدافع الإنجليزي هاري ماجواير إلى صفوف البلوز.

وظهرت تقارير صحفية مفاجئة في الساعات الماضية تفيد بعزم النادي اللندني على التحرك نحو ماجواير في آخر أيام الميركاتو الصيفي، نظرا لرغبته في ضم مدافع جديد.



وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على ردود أفعال مشجعي الفريقين بشأن هذه الأنباء، حيث طغت السعادة على جماهير الشياطين الحمر، فيما ثار مشجعو تشيلسي غضبا من الصفقة.

ونشرت الصحيفة بعض تعليقات مشجعي الفريقين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أحد مشجعي اليونايتد "اشتروه! خذوه مجانا.. لتفعلوا أي شيء يخرجه من أولد ترافورد".

كما سخر مشجع آخر من تشيلسي بتغريدة جاء فيها "لا ضمانات للعودة".



بينما انقلبت جماهير تشيلسي على إدارة النادي والمدرب الألماني توماس توخيل، ليكتب أحدهم "أقيلوا توخيل الآن، ولن أدعم تود بويلي (مالك النادي) إلى الأبد حال تمت الصفقة".

بينما استنكر مشجع آخر هذا التحرك بكلمات "لماذا نفعل هذا الأمر في أنفسنا؟"، ليضيف آخر "ليقدم أحدكم عريضة مجددا ضد تشيلسي، لا تشتروا هاري ماجواير، قطعا لا.. من فضلكم".

رغم ذلك، ظهرت بعض الأصوات المرحبة بانضمام ماجواير للبلوز، حيث أحد مشجعي النادي "إنه ليس سيئا، فهو جيد حقا، لكن هناك توجه مثير للاشمئزاز ضده".

فيما آخر "إنه لاعب جيد، لكني لا أعتقد أننا بحاجة إليه".

رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، انتقاد لاعبه إيدين هازارد، بعد إهداره ركلة جزاء في مباراة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني.

ريال مدريد حقق فوزا كبيرا برباعية مقابل هدف على مضيفه سيلتا فيجو، مساء السبت، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الملكي حملة الدفاع عن لقبه بتحقيق الفوز الثاني على التوالي.



كريم بنزيما، قائد ريال مدريد، منح ركلة الجزاء الثانية لريال مدريد في المباراة لزميله إيدين هازارد، لكنه أهدرها ليضيع على الفريق الملكي فرصة الفوز بخماسية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو: "هؤلاء اللاعبون مميزون للغاية ويمتلكون طاقة وجوعا لتحقيق المزيد، يمكننا بهذه المجموعة تعقيد الأمور على الآخرين".



وأضاف المدير الفني الإيطالي: "لا يهم إذا أهدر هازارد ركلة جزاء الليلة، كانت لفتة جيدة من كريم أن يمنحه إياها، والشيء المهم هو أن يظهر إيدين أنه سيعود ليساعد الفريق".

وتابع: "نعلم أن هازارد لم يلعب كثيرا بعد، لكنه يُظهر أنه سيعود وهذا شيء جيد، سيعود بكل تأكيد وسأعتمد عليه".

وأردف: "نلعب بخطتنا المعتادة (4-3-3) على الرغم من أننا نعتمد على فالفيردي في في مركز غير مركزه وهو الجناح الأيمن، لكنه يساعدنا كثيرا هناك، وعندما يعود رودريجو ستكون طريقة اللعب أكثر وضوحا مثلما كانت سابقا".

واستمر: "إداوردو كامافينجا ولوكا مودريتش وأوريلين تشواميني قدموا أداء جيدا للغاية أمام سيلتا فيجو، وساعدهم فالفيردي كذلك، مودريتش شخص خالد في خط الوسط ومستعد دائما لتقديم السحر في الملعب".

وأتم: "لوكا قائد رائع، سجل هدفا حاسما وهو الأهم في المباراة لأنه الهدف الذي وضعنا في المقدمة، سيلتا كانوا يضغطون كثيرا في الشوط الأول ولكن تحسنت الأمور مع مرور الوقت".