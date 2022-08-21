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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، رحلة تعويض البرازيلي كاسيميرو في الفريق الملكي، بالاعتماد على أوريلين تشواميني.

مدرب ريال مدريد يبدأ رحلة تعويض البرازيلي كاسيميرو في الفريق الملكي

كاسيميرو رحل مؤخرا من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، بعد 7 مواسم شغل فيها اللاعب البرازيلي مركز لاعب الوسط الدفاعي (الارتكاز) بالتشكيل الأساسي للفريق الملكي.



ودفع أنشيلوتي بالفرنسي الشاب أوريلين تشواميني أساسيا في مباراة ريال مدريد أمام مضيفه سيلتا فيجو، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، التي فاز بها الفريق الملكي (4-1).

تشواميني لعب في مركز لاعب الارتكاز أمام سيلتا فيجو، وجاوره في خط الوسط الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي إدواردو كامافينجا، وقدم اللاعب الشاب أداء مبشرا أثبت به قدرته على سد الثغرة التي تركها كاسيميرو.



وبعد مشاركته في المباراة بالكامل، حصل تشواميني على تقييم 7.7 من 10 بناء على منصة "Sofa Score" المتخصصة في الإحصائيات، ليصبح ثالث أفضل لاعبي ريال مدريد في اللقاء، بعد لوكا مودريتش (8.6) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (8.2).

وبلغت نسبة تمريرات تشواميني الصحيحة 90% (61 من 68)، علما بأنه فاز في 5 من 7 التحامات أرضية، وقام بـ3 مراوغات ناجحة من أصل 3.

وكان تشواميني (22 عاما) انضم إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي قادما من موناكو مقابل 80 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2028.

وقبل لقاء سيلتا فيجو، شارك اللاعب الفرنسي الشاب بديلا في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي فاز بها ريال مدريد 2-0 أمام آينتراخت فرانكفورت، فيما لعب أساسيا في المواجهة التي فوز بها الريال 2-1 على ألميريا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

يعد نادي ريال مدريد أحد أكبر الكيانات الرياضية وأعرقها عبر التاريخ، نظرا لما حققه من نجاحات على مدار ما يزيد عن 120 عاما.

وفي ظل الشعبية الكبيرة والنجاحات البارزة لريال مدريد، يدور في أذهان العديد من المشجعين، سؤال بشأن هوية مالك النادي الملكي.



تأسس ريال مدريد في عام 1902 بالعاصمة الإسبانية، وكانت الفكرة وراء تلك الخطوة هي إتاحة الفرصة لجميع طبقات المجتمع لممارسة كرة القدم.

فتح ريال مدريد أبوابه للراغبين في عضويته، وكانت أول رسوم عضوية في النادي الملكي هي 2 بيزيتا شهريا، وهي عملة إسبانيا القديمة قبل اليورو.



ومنذ تأسيسه إلى الآن، يستحوذ أعضاء ريال مدريد على ملكية النادي، حيث تم تسجيله كجمعية مملوكة للأعضاء النشطين فيه، وهو ما يجعله مختلفا عن أغلب الأندية التي يملكها رجال أعمال أو مؤسسات استثمارية.

وطبقا لنظام إدارة ريال مدريد، يجب التصديق على جميع القرارات، خاصة المتعلقة بميزانية النادي، من قبل الجمعية العمومية للأعضاء، الذين ينتخبون واحدا منهم في منصب الرئيس.

ويزيد عدد أعضاء ريال مدريد حاليا عن 91 ألف عضو نشط، علما بأن رسوم العضوية هي 149.19 يورو سنويا يتم تخفيضها للأعضاء الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، أو المتقاعدين عن العمل، أو الذين تخطت عضويتهم 25 عاما.

جدير بالذكر أن فلورنتينو بيريز، وهو رجل أعمال إسباني، يشغل منصب رئيس ريال مدريد منذ عام 2009، في ولاية رئاسية ثانية بعد فترته الأولى التي استمرت بين عامي 2000 و2006.



واصل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في مسابقة الدوري الإسباني، بعدما افتتح موسمه بانتصارين متتاليين ليعتلي الصدارة مبكرا.

وسجل الريال ثاني انتصاراته بضرب سيلتا فيجو بنتيجة 4-1 في عقر داره بملعب "بالايدوس"، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.



وكاد حامل اللقب أن يوسع الفارق في النتيجة إلى 5-1 لولا إهدار البديل البلجيكي إيدين هازارد لركلة جزاء قبل 3 دقائق من نهاية المباراة.

وبدأ الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، حملة الدفاع عن لقب هداف الدوري الإسباني الذي حققه في الموسم الماضي بهدف من ركلة جزاء افتتح به التسجيل في المباراة.

وأصبح كريم بنزيما الهداف الثامن في تاريخ الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 219 هدفا، ليفض شراكته مع كيني مهاجم سبورتينج خيخون وبرشلونة السابق.

ولا يسبق بنزيما في قائمة هدافي الليجا عبر التاريخ سوى 7 لاعبين، على رأسهم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي برصيد 473 هدفا.