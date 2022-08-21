شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يكرم وفادة سبيزيا بثلاثية نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أنجز فريق إنتر ميلان مهمته أمام ضيفه سبيزيا، بفوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يكرم وفادة سبيزيا بثلاثية نظيفة

وتوالى على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من، المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ولاعب خط الوسط التركي هاكن تشالهانغولو، المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا، في الدقائق (35، 52، 82) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

وحقق إنتر ميلان انتصاره الثاني في مستهل مشوار حملة الدفاع عن لقب بطل "الكالتشيو"، بعد الأول على مضيفه ليتشي (2-1) يوم السبت الماضي، في الجولة الافتتاحية للدوري، ويتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

في المقبل، تعرض سبيزيا للخسارة الأولى، بعد فوزه على ضيفه إمبولي بهدف وحيد يوم الأحد الماضي، في الجولة الأولى للدوري.

كشفت مؤسسة ديلويت للاستشارات المالية عن زيادة إيرادات كرة القدم الأوروبية بنسبة 10% في موسم 2020-2021، رغم الغياب شبه التام للجماهير عن الملاعب في الموسم الاستثنائي.

ولم يكن هذا الموسم مثل أي موسم آخر، حيث أدت جائحة كوفيد-19 إلى تقليص دخل يوم المباراة، لكن تقرير المراجعة السنوية لتمويل كرة القدم الصادر عن مؤسسة ديلويت أن صناعة كرة القدم صمدت في جميع أنحاء القارة وحققت إجمالي إيرادات بلغ 27،6 مليار يورو.

وارتفعت إيرادات بطولات الدوريات المحلية الخمس الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا بنسبة إجمالية بلغت 3%، حيث ارتفعت عائدات الدوري الإيطالي بنسبة 23% لتصل إلى 2.5 مليار يورو وارتفع الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة 8% ليصل إلى 5.5 مليار يورو.

وقال التقرير إن "إيرادات البث المؤجلة من الموسم السابق بلغت 48% في حالة الدوري الإيطالي ونجاح بطولة أوروبا 2020 المؤجلة، والتي أقيمت في جميع أنحاء القارة في عام 2021 كان وراء ارتفاع الإيرادات الأوروبية".

وقال تيم بريدج، الشريك الرئيسي في مجموعة العمل الرياضية في ديلويت: "لعبت الأندية في جميع أنحاء أوروبا نسبة كبيرة من المباريات خلف أبواب مغلقة أو بسعة مخفضة من المدرجات خلال موسم 2020-2021، مما تسبب في خسارة شبه كاملة لإيرادات يوم المباراة. هذه شهادة على مرونة الصناعة والقيمة المدفوعة بصفقات البث ونجاح بطولة أوروبا وتأكيد أن سوق كرة القدم الأوروبية قد حققت نموا قويا من حيث الإيرادات خلال العام الماضي".

لكن خلف هذه الأرقام المثيرة للإعجاب لم تكن الصورة وردية في كل مكان.

إذ سجل الدوري الألماني انخفاضا إجماليا في الإيرادات بنسبة 6 بالمئة بلغت ثلاثة مليارات يورو، بينما تقلص الدوري الإسباني أيضا بنسبة 6%.

ومن بين البطولات الخمس الكبرى، شهد الدوري الإنجليزي فقط زيادة في الأرباح التراكمية للأندية، حيث ارتفعت من 49 مليون جنيه إسترليني إلى 479 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من أن الديون الصافية المجمعة في الدوري الممتاز زادت بنسبة 4% فقط لتصل إلى 4.1 مليار جنيه إسترليني في 2020-2021، إلا أن الديون في الدرجة الثانية زادت بنسبة 32٪ مع تجاوز تكاليف الأجور الإيرادات للعام الرابع على التوالي.

رفض النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم وسط ميلان الإيطالي، العرض المقدم من جانب الروسونيري، لتجديد عقده المنتهي في يونيو 2024.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن بن ناصر يماطل إدارة ميلان في مفاوضات التجديد، بعدما رفض عرض الروسونيري للتوقيع على عقد جديد مقابل 3 ملايين يورو سنويا.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الراتب الحالي لبن ناصر يبلغ 1.7 مليون يورو، ويطلب اللاعب الجزائري البالغ 24 عاما ما يزيد عن ضعفي هذا الرقم للموافقة على التجديد.

وأوضح أن هناك رغبة مشتركة من الطرفين لمواصلة المفاوضات، حيث سيعقد باولو مالديني، المدير التقني لميلان، جلسة جديدة مع وكيل بن ناصر، عقب انتهاء الميركاتو الصيفي.

ويستهدف ميلان إزالة الشرط الجزائي في عقد الدولي الجزائري والبالغ 50 مليون يورو، لتأمين تواجده في سان سيرو.