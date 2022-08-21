شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإسكواش يواجه إنجلترا في نهائي بطولة العالم للناشئين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي اليوم الأحد، المنتخب الوطني لناشئي الإسكواش، بنظيره الإنجليزي، في نهائي بطولة العالم للناشئين التي تستضيفها مدينة نانسي الفرنسية، في أول نسخة منذ 2019، بعد توقف البطولة لمدة عامين بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان منتخب الإسكواش قد تأهل إلى نهائي بطولة العالم بعد الفوز منتخب باكستان في نصف النهائي بنتيجة 2/1، كما كان المنتخب الوطني قد فاز أيضا على أمريكا في ربع النهائي بشوطين نظيفين، ليحقق العلامة الكاملة في البطولة، بعدما تأهل من دور المجموعات عقب الفوز أيضاً على نيوزيلندا وكولومبيا بثلاثة أشواط نظيفة في كل مباراة.

ويضم المنتخب الوطني كل من، محمد زكريا، كريم التركي، محمد ناصر، تحت إشراف مدرب الفراعنة أحمد المطعني.

وأسدل الستار على المنافسات الفردية ببطولة العالم لناشئى الإسكواش، والتي استضافتها مدينة نانسي الفرنسية، وحققت البعثة المصرية نتائج مميزة بمنافسات السيدات بعدما توجت البطلة أمينة عرفي صاحبة الـ15 عاما باللقب، فيما حلت سلمى الطيب بالمركز الثاني، وتقاسمت كل من، فيروز أبو الخير وكنزي أيمن المركز الثالث.

وحصدت ملك خفاجي المركز الخامس بعد الفوز على الماليزية إيرا أزمان بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11، 11-9، 9-11، 11-5، 11-5.