شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعد الأساسيين فى الزمالك بالراحة بعد التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، لاعبى فريقه الذين يشاركون بصفة أساسية منذ بداية الموسم، بمنحهم راحة من المشاركة فى المواجهات المتبقية بالدورى، حال حسم اللقب أمام الاتحاد السكندرى.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفى حال تحقيق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى سيتوج بلقب الدورى بشكل رسمى، وحينها سيمنح فيريرا لاعبى الفريق الأساسيين راحة من المواجهات المتبقية والتى ستكون أمام المصرى البورسعيدى وإيسترن كومبانى.

ونجح الزمالك فى تحقيق فوز غال على فاركو بهدف دون مقابل أحرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة الثامنة فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية فى الجولة الـ31 للدورى ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 75 نقطة ويتبقى له نقطتان فقط لتحقيق لقب الدورى بشكل رسمي، بينما يتجمد رصيد أصحاب الأرض عند 40 نقطة.