شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعود لقيادة المصرى أمام البنك الأهلي بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، لقيادة الفريق من على مقاعد البدلاء، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى تعرض لها خلال الجولة 31، حيث قاد الفريق من المدرجات أمام الإسماعيلي في اللقاء الذى انتهى بفوز المصرى برباعية مقابل هدف، وذلك بسبب حصوله على 3 إنذارات.

ومن المقرر أن يعود حسام حسن لقيادة المصري من الملعب في مباراة البنك الأهلي، التي من المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 32 من عمر الدوري، والتي يستضيفها استاد برج العرب بالأسكندرية.

ورفع حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، رصيده من الانتصارات مع الفريق البورسعيدي إلى 6 انتصارات، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه فريقه على الاسماعيلي برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 بالدوري.

وإجمالاً قاد حسام حسن النادي المصري في 12 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مباراتين فقط، وذلك منذ توليه المهمة في يونيو الماضي، خلفاً للتونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق.

وتقدم النادي المصري تحت قيادة حسام حسن ليحتل المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 36 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 12 مباراة وخسر 11 لقاء أخر، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً أيضاً.