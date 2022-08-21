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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرز مباريات اليوم الأحد 21 أغسطس/آب 2022 بمختلف الملاعب حول العالم.

وتقام اليوم مجموعة من المباريات الهامة، لا سيما في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، أبرزها بين برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

ما هي مواعيد مباريات اليوم الأحد؟



ويحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد في معقله بالجولة الثانية من الليجا، وذلك بعد تعادله في مباراته الأولى سلبيا ضد رايو فاليكانو.

كما تقام بعض المباريات الهامة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، فضلا عن الدوري الإيطالي.



أبرز تلك المباريات ستجمع بين نيوكاسل يونايتد وضيفه مانشستر سيتي في الجولة الثالثة من البريميرليج، فيما سيلتقي ميلان خارج أرضه مع أتالانتا في الكالتشيو.

وفي الدوري المصري، يواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من المسابقة.

رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، انتقاد لاعبه إيدين هازارد، بعد إهداره ركلة جزاء في مباراة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني.

ريال مدريد حقق فوزا كبيرا برباعية مقابل هدف على مضيفه سيلتا فيجو، مساء السبت، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الملكي حملة الدفاع عن لقبه بتحقيق الفوز الثاني على التوالي.



كريم بنزيما، قائد ريال مدريد، منح ركلة الجزاء الثانية لريال مدريد في المباراة لزميله إيدين هازارد، لكنه أهدرها ليضيع على الفريق الملكي فرصة الفوز بخماسية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو: "هؤلاء اللاعبون مميزون للغاية ويمتلكون طاقة وجوعا لتحقيق المزيد، يمكننا بهذه المجموعة تعقيد الأمور على الآخرين".



وأضاف المدير الفني الإيطالي: "لا يهم إذا أهدر هازارد ركلة جزاء الليلة، كانت لفتة جيدة من كريم أن يمنحه إياها، والشيء المهم هو أن يظهر إيدين أنه سيعود ليساعد الفريق".

وتابع: "نعلم أن هازارد لم يلعب كثيرا بعد، لكنه يُظهر أنه سيعود وهذا شيء جيد، سيعود بكل تأكيد وسأعتمد عليه".

بديل كاسيميرو في ريال مدريد.. هل نجح تشواميني بالاختبار الأول؟

وأردف: "نلعب بخطتنا المعتادة (4-3-3) على الرغم من أننا نعتمد على فالفيردي في في مركز غير مركزه وهو الجناح الأيمن، لكنه يساعدنا كثيرا هناك، وعندما يعود رودريجو ستكون طريقة اللعب أكثر وضوحا مثلما كانت سابقا".

واستمر: "إداوردو كامافينجا ولوكا مودريتش وأوريلين تشواميني قدموا أداء جيدا للغاية أمام سيلتا فيجو، وساعدهم فالفيردي كذلك، مودريتش شخص خالد في خط الوسط ومستعد دائما لتقديم السحر في الملعب".

وأتم: "لوكا قائد رائع، سجل هدفا حاسما وهو الأهم في المباراة لأنه الهدف الذي وضعنا في المقدمة، سيلتا كانوا يضغطون كثيرا في الشوط الأول ولكن تحسنت الأمور مع مرور الوقت".

بدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، رحلة تعويض البرازيلي كاسيميرو في الفريق الملكي، بالاعتماد على أوريلين تشواميني.

كاسيميرو رحل مؤخرا من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، بعد 7 مواسم شغل فيها اللاعب البرازيلي مركز لاعب الوسط الدفاعي (الارتكاز) بالتشكيل الأساسي للفريق الملكي.



ودفع أنشيلوتي بالفرنسي الشاب أوريلين تشواميني أساسيا في مباراة ريال مدريد أمام مضيفه سيلتا فيجو، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، التي فاز بها الفريق الملكي (4-1).

تشواميني لعب في مركز لاعب الارتكاز أمام سيلتا فيجو، وجاوره في خط الوسط الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي إدواردو كامافينجا، وقدم اللاعب الشاب أداء مبشرا أثبت به قدرته على سد الثغرة التي تركها كاسيميرو.

وبعد مشاركته في المباراة بالكامل، حصل تشواميني على تقييم 7.7 من 10 بناء على منصة "Sofa Score" المتخصصة في الإحصائيات، ليصبح ثالث أفضل لاعبي ريال مدريد في اللقاء، بعد لوكا مودريتش (8.6) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (8.2).

وبلغت نسبة تمريرات تشواميني الصحيحة 90% (61 من 68)، علما بأنه فاز في 5 من 7 التحامات أرضية، وقام بـ3 مراوغات ناجحة من أصل 3.

وكان تشواميني (22 عاما) انضم إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي قادما من موناكو مقابل 80 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2028.

وقبل لقاء سيلتا فيجو، شارك اللاعب الفرنسي الشاب بديلا في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي فاز بها ريال مدريد 2-0 أمام آينتراخت فرانكفورت، فيما لعب أساسيا في المواجهة التي فوز بها الريال 2-1 على ألميريا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.