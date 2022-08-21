شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأحد 21 / 8 / 2022 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أحفاد التتش والدراويش، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

مواجهات الأهلى والإسماعيلى فى الدوري

التقى الأهلى والإسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز فى 120 مباراة، ويتفوق المارد الأحمر فى تاريخ لقاءات الفريقين، بعدما تمكن من تحقيق الفوز فى 63 مباراة وكان التعادل حاضرًا فى 35 مباراة، فيما حقق الإسماعيلى الفوز فى 22 مباراة.

غزارة تهديفية فى كلاسيكو الأهلى والإسماعيلى

نجح نجوم الأهلى فى تسجيل 179 هدفًا فى شباك الإسماعيلى، بينما سجل الدراويش 95 هدفاً فى الشباك الحمراء.

مكاوى وعبد القادر صاحبا الهدف الأول والأخير فى شباك الإسماعيلى

يُعد أحمد مكاوى، مهاجم الأهلى الأسبق، صاحب أول أهداف الأهلى فى شباك الدراويش، بينما كان أحمد عبد القادر صاحب آخر هدف أهلاوى فى شباك الدراويش.

الأرقام القياسية فى مباراة الأهلى والإسماعيلى

أكبر فوز فى تاريخ لقاءات الأهلى والإسماعيلى كان من نصيب المارد الأحمر عندما تمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 8-صفر فى 1957- 1958، وهى المباراة التي أقيمت بالقاهرة وشهدت تسجيل الراحل صالح سليم 7 أهداف فى تلك المباراة مسجلا رقمًا قياسيًا فى تاريخ الدورى على مدار أكثر من 60 عامًا، وعاد الأهلي ليحقق الفوز بنتيجة 6-صفر فى مناسبتين، فى الإسماعيلية الأولى فى موسم 1996-1997، وعاد ليكرر النتيجة ذاتها فى موسم 2004-2005.

شجرة العميل المزودج بين الأهلى والإسماعيلى

بلغ عدد اللاعبين اللذين لعبوا للفريقين ما يقرب من 62 لاعباً وهم: رفعت حسنين ريعو – عبد العزيز صالح – هانى مصطفى – عادل ابو جريشة – حمادة المصرى-عاطف السمرى – محمود جابر – أسامة عباس – خالد دندش – محمد حشيش – حمادة يونس – ايهاب جلال .. حارس المرمى – احمد حسن- مجدى طلبة – احمد سامى – احمد رجب – احمد سراج – خالد بيبو – محمد فؤاد – محمد شرف – سامى قمصان- محمد بركات – إسلام الشاطر – محمد عبدالله – عماد النحاس – احمد فتحى – سيد معوض – هانى سعيد – محمد فضل – احمد سمير فرج – احمد صلاح حسنى – محمود شيكو – محمد جودة – رامى عادل عبد الهادى – محمد عبد ربه فيليكس – روبرت اكوراى – محمد ابراهيم حجازى – احمد صديق – شريف عبد الفضيل – عصام الحضرى – مصطفى طلعت -احمد ابو مسلم – ابراهيم سعيد – شادى محمد – عبد الله السعيد – امير سعيود – مسعد عوض – احمد خيرى – احمد العش – جون انطوى – عبد الحميد شبانة – مصطفى عفروتو – احمد حجازى – كريم بامبو – عمرو السوليه – شريف حازم – حمادة مرزوق -مروان محسن – محمود متولى -محمد حمدى ذكى- حسين السيد مارسيلو-محمد حسن.