شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الزمالك من معانقة درع الدوري المصري فى كرة القدم للموسم الثاني على التوالى وللمرة الرابعة عشرة فى تاريخه، بعد فوزه على فاركو 1- صفر على ملعب الإسكندرية فى الجولة الحادية والثلاثين ليصل لفوزه العاشر على التوالى. ويحلم الفارس الأبيض بالتتويج بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي، وهو ما يمثل إنجازًا للقلعة البيضاء، خاصة فى ظل الأزمات التي تعرض لها الفريق الكروي وأبرزها إيقاف القيد.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك والاتحاد السكندري

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والاتحاد السكندري بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغنى، فى اللقاء الذى أقيم بالجولة الخامسة عشرة للمسابقة.





غيابات الزمالك أمام الاتحاد السكندري

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى، ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري الثلاثاء المقبل فى الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.