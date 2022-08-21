شكرا لقرائتكم خبر عن شباب اليد يواجه ليبيا اليوم بالبطولة الأفريقية فى رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب شباب مصر لكرة اليد، فى الرابعة عصر اليوم، نظيره الليبى فى أول مشواره بالبطولة الأفريقية فى نسختها الـ29 للشباب لكرة اليد والتى تستضيفها رواندا فى الفترة من 20 إلى 29 أغسطس الجارى.

وجاء جدول مواعيد مباريات منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 فى البطولة كالتالى..

الأحد 21 أغسطس

منتخبنا الوطنى المصرى × منتخب ليبيا وتقام المباراة فى تمام الساعة 4:00 بعد العصر بتوقيت القاهرة.

الاثنين 22 أغسطس

منتخبنا الوطنى المصرى × منتخب الكونغو و تقام المباراة فى تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

الأربعاء 24 اغسطس

منتخبنا الوطنى المصرى × منتخب الجزائر و تقام المباراة فى تمام الساعة 3:00 بعد الظهر بتوقيت القاهرة.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية و صابر حسين مدير فنى و عمرو خليفة مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و محمد درنكى مدير اداري ودكتور ماجد مدحت طبيب الفريق الوطنى و المهندس محمد امام محلل الاداء الفنى للفريق الوطنى. وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - راضى محمد - ادم البشرى - هشام صلاح - محمد سمير - مروان حاتم - عمر ناصر - احمد سامح - عمر الفولى - مهاب سعيد - محمد رفاعى - محمد عماد - عمر شريف - محمد طارق - محمود عبد العزيز.

تضم المجموعة الأولى : منتخب تونس - منتخب المغرب - منتخب أنجولا - منتخب رواندا.

تضم المجموعة الثانية : منتخب مصر الوطنى - منتخب الجزائر - منتخب الكونغو - منتخب ليبيا.