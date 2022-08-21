شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يطير إلى تونس اليوم للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير المنتخب الوطنى لكرة السلة "رجال"، بقيادة الكندرى روى رانا المدير الفنى، إلى تونس للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والتى تقام فى الفترة من 26 إلى 28 من الشهر الجارى.

ويتواجد منتخب مصر فى المرحلة النهائية من التصفيات فى مجموعة تضم كلاً من: جنوب السودان، تونس، الكونغو الديمقراطية، السنغال، والكاميرون، على أن يتأهل منتخبين مباشرة إلى نهائيات كأس العالم مع صاحب أفضل مركز ثالث من بين المجموعتين.

وتقام مباريات المنتخب الوطني فى مرحلة التصفيات المقبلة في تونس أيام 26 و27 و28 أغسطس أمام تونس ثم الكاميرون ثم جنوب السودان.

وتضم قائمة المنتخب كلا من أحمد عادل دولا - أدهم إليدا - أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - عبد الله ناصر - عمر عزب - عمرو الجندي - عمرو زهران - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.