الخليج 365 يكشف.. كواليس مفاوضات الزمالك لضم محمود جاد من إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر:

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع محمود جاد حارس مرمى فريق إنبي، من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة استعدادًا للموسم المقبل.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365"، أن الفترة الماضية شهدت جلسة بين مسئولي نادي الزمالك وجاد تم من خلالها الاتفاق على انتقال اللاعب للقلعة البيضاء.

وشدد المصدر، أن خلال جلسة جاد مع مسئولي نادي الزمالك لم يوقع اللاعب على أي عقود، لافتًا إلى أن الجلسة شهدت فقط ترحيبًا من جانب اللاعب للانتقال للزمالك.

وأوضح المصدر، أن ترشيح جاد للانتقال للزمالك جاء بعد رحيل محمد أبو جبل حارس الفريق السابق في ظل نهاية عقده.

وكان جاد ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف ويجان أتلتيك الإنجليزي إلا أن العرض المادي لم يلق موافقة من مجلس إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي.

ويمتلك صاحب الـ23 عامًا عقدًا مع إنبي حتى صيف 2023، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر بداية من فترة الانتقالات الشتوية.