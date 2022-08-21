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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى فريق طرابزون سبور خسارة ثقيلة على يد مُضيفه أنطاليا سبور بنتيجة 5-2، ضمن منافسات الدوري التركي.

وأقيمت المباراة مساء السبت، على ملعب "نيو أنطاليا"، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري التركي.

وشارك جناح منتخب مصر، محمود حسن تريزيجيه، كأساسي في المباراة وخاض الـ90 دقيقة، ولعب من ضربة البداية وحتى صافرة النهاية وصنع الهدف الثاني لفريقه.

فريق طرابزون سبور يتلقى خسارة ثقيلة على يد مُضيفه أنطاليا سبور

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف، الهدف الأول جاء في الدقيقة 14، بعد أن استغل فرناندو لوكاس خطأ أحد مدافعي طرابزون سبور، وبالدقيقة 40 سجّل حاجي رايت الهدف الثاني من ركلة جزاء، وقبل نهاية الشوط تمكن إنيس بادري من تقليص الفارق في الدقيقة 45+5.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، كاد تريزيجيه أن يسجل هدفًا رائعًا، بتسديدة "R2" ولكن كرة المصري مرت بجانب المرمى.

ثم تمكن طرابزون سبور من إدراك التعادل بعد تمهيد للكرة من جانب تريزيجيه على حدود منطقة جزاء أنطاليا، ليحصل باردي على الكرة ويسدد مباشرة في شباك مرمى أصحاب الأرض بالدقيقة 73.

ولكن أنطاليا سبور نجح في التقدم من جديد بهدف ثالث في الدقيقة 81، عبر جوكدنيز بيرقدار بعد عرضية لداخل منطقة الجزاء.

وكاد تريزيجيه أن يعيد نتيجة اللقاء لـ 3-3 من جديد في الدقيقة 94، ولكن العارضة حرمت المصري من هدف رائع.

وتلقت شباك الضيوف هدفا رابعا في الدقيقة 95 عبر جوكدنيز مجددًا.

واختتم حاجي رايت مهرجان الأهداف لـ أنطاليا سبور، بالهدف الخامس بعد تسديدة اصطدمت في أحد مدافعي طرابزون وسكنت الشباك.

تلك الهزيمة أوقفت رصيد طرابزون عند ست نقاط بالمركز السادس، بينما أصبح رصيد أنطاليا ست نقاط أيضًا في المرتبة الثالثة بفارق الأهداف.



صنع المصري محمود حسن "تريزيجيه"، نجم طرابزون سبور، هدفًا، لكن فريقه خسر على يد مضيفه أنطاليا سبور بنتيجة 2-5 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب "أنطاليا أتاتورك" ضمن الجولة الثالثة من الدوري التركي.



وشارك تريزيجيه في المباراة كاملة، حيث ساهم في الهدف الأول، وصنع الثاني، وحرمته العارضة من تسجيل أول أهدافه.

ويعتبر "أسيست" تريزيجيه هو أول مساهمة للنجم المصري مع طرابزون سبور (بالتسجيل أو الصناعة) منذ انضمامه إلى الفريق هذا الصيف قادمًا من أستون فيلا.

وشهدت المباراة الظهور الأول لمارك بارترا مدافع برشلونة السابق بقميص طرابزون سبور بعد انضمامه إلى الفريق، حيث دخل بديلا مع بداية الشوط الثاني.

وتلقى طرابزون سبور، حامل اللقب، أول خسارة له في الدوري التركي هذا الموسم، بعدما فاز في الجولتين الأولى والثانية على كل من أسطنبول سبور، وهاتاي سبور على الترتيب.

وتراجع طرابزون سبور إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 6 نقاط، بينما ارتقى أنطاليا سبور إلى المركز إلى المركز الثاني بـ6 نقاط أيضًا، بفضل فارق الأهداف.

أحداث المباراة

تقدم أنطاليا سبور بالهدف الأول بعد مرور 14 دقيقة فقط عن طريق البرازيلي فيرناندو، الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليسرى لشباك الضيوف.

وعزز أنطاليا سبور تقدمه بهدف ثانٍ سجله حاجي رايت من ضربة جزاء في الدقيقة 40، ليزيد معاناة حامل اللقب.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قلص طرابزون سبور الفارق بهدف عن طريق البديل إنيس باردي، الذي سدد كرة أرضية، أفسح لها تريزيجيه الطريق لتدخل المرمى، الخالي من حارسه.

ودخل مارك بارترا في تشكيل طرابزون سبور مع بداية الشوط الثاني، بعد انضمامه مؤخرًا إلى صفوف الفريق.

وصنع تريزيجيه الهدف الثاني لطرابزون، حيث هيّأ كرة على حدود منطقة الجزاء لزميله باردي الذي سدد بقوة في الشباك، محرزًا هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 73.

لكن أنطاليا سبور أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 81 بتوقيع جوكدينيز بايراكدار، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، علمًا بأنه دخل بديلًا في الدقيقة 79.

وقبل صافرة نهاية المباراة، أضاف رايت الهدف الخامس بكرة "لوب" من فوق الحارس.