شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حقيقة حصول النادي الأهلي المصري على توقيع محمد رضا بوبو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الإعلامي كريم شحاتة، إن الأهلي لديه رغبة كبيرة في ضم محمد رضا بوبو لاعب فريق فيوتشر، مشيرا إلى أن إدارة الأهلي ترى بأنه إضافة كبيرة للفريق في الموسم المقبل.

حقيقة حصول النادي الأهلي المصري على توقيع محمد رضا بوبو

وأضاف كريم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "فيوتشر وافق على بيع بوبو للأهلي، ولكن بشرط الحصول على 3 لاعبين وهم طاهر محمد طاهر وحسام حسن وكريم فؤاد بيعا نهائيا وليس على سبيل الإعارة".



وكان محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر تلقي اتصالا من جانب نادي الزمالك لضمه خلال الانتقالات الصيفية ومن المتوقع ان يكون هناك صراعا كبيرا بين قطبي الكرة المصرية لضم اللاعب.

كشف الصحفي والناقد الرياضي، احمد عبد الباسط، عن حصول النادي الأهلي على توقيع محمد رضا بوبو، نجم وسط الملعب لفريق فيوتشر.



محمد رضا بوبو كان محور صراع بين الأهلي والزمالك، خاصة مع تألقه هذا الموسم مع فريق فيوتشر وقيادته للفريق للحصول على المركز الرابع والتأهل لبطولة الكونفدرالية وكذلك الحصول على كأس الرابطة.

وقال كريم حسن حسن شحاتة في تصريحات خلال تقديمه برنامج «كورة كل يوم» المذاع على شاشة قناة الحياة: «فيوتشر وافق على بيع محمد رضا بوبو للنادي الأهلي، ولكن بشرط الحصول على 3 لاعبين من صفوف القلعة الحمراء».

وأوضح أن فيوتشر يرغب في الحصول على خدمات الثلاثي طاهر محمد طاهر، وحسام حسن وكريم فؤاد، بيع نهائي وليس على سبيل الإعارة، من أجل الاستغناء عن بوبو.

وكان بوبو قد تألق مع نادي وادي دجلة، والذي انتقل من خلاله في بداية الموسم الحالية لصفوف فريق فيوتشر، ليواصل لفت الأنظار له بعد أدائه المميز، تحت قيادة المدرب علي ماهر.

ولعب نجم خط الوسط صاحب الـ 21 عامًا، 17 مباراة خلال الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، حيث سجل 5 أهداف كما قدم 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع محمد رضا بوبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، لمدة خمس مواسم بدايةً من الموسم الجديد.



ووفقا لما تم الكشف عبر تقارير بأن الاتفاق قد تم بين إدارة الأهلي وفيوتشر على انتقال بوبو إلى القلعة الحمراء مقابل استمرار كريم نيدفيد في صفوف فيوتشر لموسم جديد على سبيل الإعارة، ولاعب آخر بيع نهائي لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن بجانب مبلغ مالي.

وخلال الساعات القليلة المقبلة سيتم تحديد اللاعب الذي سيرحل عن صفوف النادي الأهلي إلى فيوتشر والأقرب هو أحمد ياسر ريان والذي رفض الخروج على سبيل الإعارة.

وحدد نادي فيوتشر مطالبه من أجل التفريط في محمد رضا بوبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لصالح النادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، انتقاد لاعبه إيدين هازارد، بعد إهداره ركلة جزاء في مباراة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني.

ريال مدريد حقق فوزا كبيرا برباعية مقابل هدف على مضيفه سيلتا فيجو، مساء السبت، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الملكي حملة الدفاع عن لقبه بتحقيق الفوز الثاني على التوالي.



كريم بنزيما، قائد ريال مدريد، منح ركلة الجزاء الثانية لريال مدريد في المباراة لزميله إيدين هازارد، لكنه أهدرها ليضيع على الفريق الملكي فرصة الفوز بخماسية.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو: "هؤلاء اللاعبون مميزون للغاية ويمتلكون طاقة وجوعا لتحقيق المزيد، يمكننا بهذه المجموعة تعقيد الأمور على الآخرين".



وأضاف المدير الفني الإيطالي: "لا يهم إذا أهدر هازارد ركلة جزاء الليلة، كانت لفتة جيدة من كريم أن يمنحه إياها، والشيء المهم هو أن يظهر إيدين أنه سيعود ليساعد الفريق".

وتابع: "نعلم أن هازارد لم يلعب كثيرا بعد، لكنه يُظهر أنه سيعود وهذا شيء جيد، سيعود بكل تأكيد وسأعتمد عليه".

وأردف: "نلعب بخطتنا المعتادة (4-3-3) على الرغم من أننا نعتمد على فالفيردي في في مركز غير مركزه وهو الجناح الأيمن، لكنه يساعدنا كثيرا هناك، وعندما يعود رودريجو ستكون طريقة اللعب أكثر وضوحا مثلما كانت سابقا".

واستمر: "إداوردو كامافينجا ولوكا مودريتش وأوريلين تشواميني قدموا أداء جيدا للغاية أمام سيلتا فيجو، وساعدهم فالفيردي كذلك، مودريتش شخص خالد في خط الوسط ومستعد دائما لتقديم السحر في الملعب".

وأتم: "لوكا قائد رائع، سجل هدفا حاسما وهو الأهم في المباراة لأنه الهدف الذي وضعنا في المقدمة، سيلتا كانوا يضغطون كثيرا في الشوط الأول ولكن تحسنت الأمور مع مرور الوقت".