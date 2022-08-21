شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يحقق أول فوز أفريقى خارج ملعبه فى الظهور الأول لشادى وبلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النادى الأهلى لأول مرة فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا فى مثل هذا اليوم 21 أغسطس 1999، عندما حل ضيفاً على فريق شوتنج ستارز بطل نيجيريا فى أولى جولات المجموعات، ونجح الأهلى فى تحقيق أول فوز له بدورى أبطال أفريقيا، وأول فوز خارج ملعبه، بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها كل من شادى محمد، وأحمد بلال فى أول ظهور لهما بقميص الأهلي، وأضاف محمد جودة الهدف الثالث.

وأشرك الألمانى راينر تسوبيل فى المباراة كلا من: عصام الحضري، إبراهيم سعيد، شادى محمد، سيد عبدالحفيظ، سعيد عبد العزيز، ياسر ريان، هادى خشبة، وليد صلاح الدين، هشام حنفي، محمد جودة، أحمد بلال، على ماهر، علاء إبراهيم.