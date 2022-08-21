شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج المقاولون العرب للبقاء فى الدوري الممتاز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وانتعشت حظوظ المقاولون العرب فى البقاء بالدوري الممتاز بعدما رفع رصيده للنقطة 29 ليتقدم مركزين فى ترتيب جدول الدوري، ويحتل المركز الـ 15 برصيد 29 نقطة، وذلك بعد الفوز الكبير الذى حققه ذئاب الجبل على مصر المقاصة بثلاثية نظيفة فى الجولة 31.

وخاض المقاولون 31 مباراة، فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 14 لقاء وخسر12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون العرب 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

ويتبقى للمقاولون العرب 3 مباريات قوية فى مسابقة الدوري العام، إذا فاز بها جميعاً وحصد 9 نقاط سيبقى المقاولون فى الدوري، بغض النظر عن نتائج منافسيه، نظراً لتفوقه فى المواجهات المباشرة على الجونة وإيسترن كومباني.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فاركو فى الأسبوع الـ32 بالدوري الممتاز، والتي تقام في الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاءت المواجهات المتبقية للمقاولون في الدوري العام أمام كل من، فاركو، الاتحاد السكندري والمصري.

من جانبه، أبدى المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على حساب مصر للمقاصة بثلاثية نظيفة وتقدم المقاولون مركزين في جدول ترتيب الدوري.

وجدد المهندس محمد عادل مناشدته للجنة المسابقات برابطة الأندية تعديل الجدول في الجولتين 32 و33 بالدوري لتلعب جميع مباريات المتصارعين على الهروب من الهبوط في توقيت واحد، وأكد فتحي أن الطلب والمناشدة بهدف تحقيق المساواة وتطبيق تكافؤ الفرص في فترة الحسم بالدوري.