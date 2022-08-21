شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا للاعبى الزمالك: باقى على الدورى "خطوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع لاعبى فريقه، مؤكدًا ضرورة التركيز المكثف فى مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، لافتًا إلى أن الفوز فى تلك المباراة سيمنح الفارس الأبيض التتويج الرسمى بلقب الدوري، مؤكدًا أن هناك خطوة واحدة تفصل الفريق عن التتويج ويجب حسمها بكل جدية.

وأوضح فيريرا أن الفريق على بعد مباراة واحدة للتتويج ببطولة الدوري، والجميع بذل قصارى جهده الفترة الماضية، وهناك العديد من الأسماء التى لم تكن معروفة للجماهير من قبل، وأصبحت من العناصر الأساسية حاليا، مؤكدا أن المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري باستاد القاهرة يرغب فى حضور جماهيرى مكثف، مشددا على أن هناك انسجاما فى الوقت الحالي بين الجماهير ولاعبي الفريق.

وأضاف المدير الفني للزمالك، "أؤمن بقدرتنا على الفوز فى المباراة المقبلة وحصد الثلاث نقاط للتتويج بلقب الدوري، وفى حال حدوث أى نتيجة بخلاف الفوز سيكون أمام الزمالك مباراتان فى المسابقة ويستطيع حسم اللقب"، مشددا على أن اللاعبين الشباب نجحوا فى تعويض غياب بعض اللاعبين الكبار وسيكونون مستقبل النادى، وأوضح أن مباراة فاركو كانت صعبة لأن المنافس فريق جيد ولم يستقبل أهدافا كثيرة في الدوري، وأضاف أن طريقة لعب فاركو جيدة تناسب اللعب في الدوري المصري ولكنها تحتاج متطلبات خاصة للاعبين في الناحية الهجومية.

وأوضح فيريرا أن الفريق لن يحصل على راحة قبل لقاء الاتحاد السكندري بسبب ضغط المباريات، وأضاف أنه في حال تحقيق الفوز في المباراة المقبلة سيمنح بعض اللاعبين راحة في المباريات المتبقية في الموسم لأن الزمالك لن تكون لديه راحة كافية في ظل ارتباط الفريق بمنافسة جديدة بعدها.

وأضاف المدير الفني، "فى حال تعاقد الفريق مع لاعبين جدد فى الميركاتو الصيفى فعليه التعاقد مع أفضل اللاعبين على المستوى المحلى وعلى المتسوى الأجنبي، وعن سؤاله عن أفضل اللاعبين في الزمالك قال فيريرا إنه إذا كان الفريق الأبيض يمتلك أفضل اللاعبين فلن يتم الحاجة لتدعيم صفوف الفريق.

وتابع قائلا، "نحتاج مساعدة اتحاد الكرة في تنظيم المسابقات وظهور عدد شباب أكثر في كل الأندية لأن ذلك يجب أن تكون خطة قومية وليست فكر لنادٍ معين من أجل تطوير كرة القدم".

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 75 نقطة ليبتعد بصدارة المسابقة.