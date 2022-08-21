شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الإسماعيلى فى الدوري قبل مواجهة الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات كلاسيكو أحفاد التتش والدراويش.

ويسير الدراويش بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى فى جدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية، باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ تولى حمزة المسئولية 2 مايو الماضي.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوماً قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.



مواعيد مباريات الإسماعيلى المتبقية في الدوري وكان الجهاز الفني للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، قرر تخفيض الحمل البدنى على لاعبيه نظرًا لضغط المباريات المقبلة، حيث يتبقي 4 لقاءات خلال الشهر الجاري وهممواعيد مباريات الإسماعيلى المتبقية في الدوري

الجولة الـ 18 ” المؤجلة” .. الأهلي × الإسماعيلي يوم 21 أغسطس بملعب برج العرب بالإسكندرية

الجولة الـ 32 .. الإسماعيلي × إيسترن كومباني 24 أغسطس بملعب الدراويش

الجولة الـ 33 .. إنبي × الإسماعيلي يوم 26 – 27 أغسطس بملعب بتروسبورت بالقاهرة

الجولة الـ 34 .. الإسماعيلي × طلائع الجيش 29 – 30 أغسطس بملعب الدراويش.