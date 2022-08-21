شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يستعين بالزمالك لاستكشاف فاركو قبل مواجهة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان شوقي غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، بمباراة فاركو والزمالك التى جمعت الفريقين بالجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، وذلك للتعرف على نقاط القوة والضعف فى فاركو قبل مواجهة الثلاثاء المقبل.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فاركو فى الأسبوع الـ32 بالدوري الممتاز، والتى تقام فى الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وانتعشت حظوظ المقاولون العرب فى البقاء بالدوري العام من جديد بعدما رفع رصيده للنقطة 29 ليتقدم مركزين بترتيب جدول الدوري ويحتل المركز الـ 15 برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر في 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون العرب 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

من جانبه، أبدى المهندس محمد عادل فتحى، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، سعادته بفوز فريقه على حساب مصر للمقاصة بثلاثية نظيفة وتقدم المقاولون مركزين فى جدول ترتيب الدوري.

وجدد المهندس محمد عادل مناشدته للجنة المسابقات برابطة الأندية تعديل الجدول فى الجولتين 32 و33 بالدوري لتلعب جميع مباريات المتصارعين على الهروب من الهبوط في توقيت واحد، وأكد فتحي أن الطلب والمناشدة بهدف تحقيق المساواة وتطبيق تكافؤ الفرص في فترة الحسم بالدوري.