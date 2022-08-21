شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام العين الإماراتى فى بطولة العين الدولية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره العين الإماراتى،اليوم الأحد، فى ختام مواجهاته ببطولة العين الدولية التى يشارك فيها الفريق استعدادا للموسم الجديد.
وشهدت المواجهات الأربع السابقة للفريق الأبيض الخسارة 3 /0 فى أول اللقاءات أمام المنتخب السعودى، قبل الفوز على العربى الكويتى 3 /2 فى ثانى لقاءاته بالبطولة، ثم فوز طائرة الزمالك على الأهلى السعودى بنتيجة 3/0 فى ثالث مواجهاته الجمعة.
و من جانبه أكد شريف الشمرلى لمدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك أن فريق الزمالك يحاول الإستفادة من هذه البطولة إستعدادا للموسم الجديد ، مشيرا إلى ان الفريق الأبيض يلعب بطولة العين دون الدوليين نظرا لتواجدهم مع منتخب مصر إستعدادا لبطولة العالم .
من ناحية أخرى، قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مد فترة القيد الأولى للرجال والسيدات لـ 29 سبتمبر المقبل بدلا من 15 أغسطس الجارى.
وأخطر الاتحاد الأندية بعدم ضم أى لاعب أو لاعبة بعد غلق باب القيد على أن يتم السماح مع فتح باب القيد فى الفترة الثانية .
وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، فى وقت سابق، تعديل موعد الجمعية العمومية العادية للاتحاد لتقام يوم 7 أكتوبر المقبل بدلا من 26 أغسطس الجارى، حيث ستجرى فى قاعة اللجنة الأولمبية.
ومن المقرر أن تشهد العمومية العادية اعتماد خطة نشاط الموسم الجديد، ومناقشة ميزانية الاتحاد مع مندوبى الأندية.
كما قرر اتحاد الكرة الطائرة الشطب أو الإيقاف لفترة لا تقل عن سنة ميلادية مع دفع غرامة 20 ألف جنيه فى حال التعدى بالضرب على الحكم أو الفريق المنافس أو المنظمين فى المباريات.
وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة 6 آلاف جنيه فى لائحة الجزاءات على اللاعبين فى حال السلوك العدوانى وتوجيه السباب للمنافس أو البصق.