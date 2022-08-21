شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام العين الإماراتى فى بطولة العين الدولية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره العين الإماراتى،اليوم الأحد، فى ختام مواجهاته ببطولة العين الدولية التى يشارك فيها الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وشهدت المواجهات الأربع السابقة للفريق الأبيض الخسارة 3 /0 فى أول اللقاءات أمام المنتخب السعودى، قبل الفوز على العربى الكويتى 3 /2 فى ثانى لقاءاته بالبطولة، ثم فوز طائرة الزمالك على الأهلى السعودى بنتيجة 3/0 فى ثالث مواجهاته الجمعة.

و من جانبه أكد شريف الشمرلى لمدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك أن فريق الزمالك يحاول الإستفادة من هذه البطولة إستعدادا للموسم الجديد ، مشيرا إلى ان الفريق الأبيض يلعب بطولة العين دون الدوليين نظرا لتواجدهم مع منتخب مصر إستعدادا لبطولة العالم .