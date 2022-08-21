شكرا لقرائتكم خبر عن حافلات الإسماعيلى تنقل الجماهير اليوم لاستاد برج العرب لحضور مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت إدارة النادى الاسماعيلى حفالات لنقل جماهير الفريق لاستاد برج العرب بالإسكندرية لمؤازرة الدراويش أمام الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الأحد، فى إطار مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وحرص المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، على تخصيص حافلات من نفقته الخاصة لنقل الجماهير إلى برج العرب لدعم الفريق خلال مواجهة الأهلي، ومن المقرر بدء تجمع الجماهير الحاصلة على تذاكر المباراة فى الثانية عشرة ظهراً أمام الملاعب المفتوحة بمقر النادي.

ويتطلع رئيس الإسماعيلي من خلال تلك المبادرات لتوفير كافة سبل الراحة أمام الجماهير التي تحث اللاعبين بشكل مستمر من خلال هتافاتها الحماسية على القتال فى الملعب، وتقديم أفضل ما لديهم طوال المباراة، سعيًا لتحسين وضع الفريق بجدول بطولة الدوري، وذلك ضمن الخطة التي ينتهجها مجلس الإدارة التي تستهدف إعادة الفريق لسابق عهده ضمن أندية الكبار.

وطالب رئيس الإسماعيلي لاعبيه فى جلسة خاصة بضرورة نسيان مباراة الفريق الأخيرة والتركيز على إسعاد جماهيرهم باستعادة النتائج الإيجابية خلال المباريات المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

كما تابع الكومى مران الفريق بالكامل، بالإضافة إلى تناول وجبة العشاء مع الفريق، لمنح لاعبيه الثقة الكاملة بجانب الشد من أزرهم قبل المواجهة المرتقبة.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي دخل معسكرا مغلقا مساء الأربعاء الماضي بالمحافظة الساحلية والذي سيستمر حتي اليوم الأحد نظرًا لأداء مباراتي المصري والأهلي، وسيشهد اللقاء الأخير غياب باهر المحمدي ومحمد هاشم للإيقاف.