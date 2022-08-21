شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري قبل مواجهة الإسماعيلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجدد الموعد بين الأهلي والإسماعيلي فى اللقاء المؤجل من الجولة 18 للدوري المصري الممتاز اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية. وتبدو المواجهة بمثابة قمة فقدت بريقها في الدوري المصري، خاصة هذا الموسم الذى شهد مواجهتين سابقتين على نفس الملعب بين الفريقين، فاز الأهلي برباعية دون رد بالدورى، ثم تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 فى كأس الرابطة.

وقرر الأهلى استكمال ما تبقى من الدورى المصرى باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم فى المسابقة.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلى بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدى وعلى عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبى ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثى محمد أشرف ومحمد فخرى وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلى بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف تمزق العضلة الضامة، وحسين الشحات قطع في غضروف الركبة، وعمرو السولية تمزق العضلة الخلفية.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول.

مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدورى

الأهلى & الإسماعيلى.. 9 مساءً الليلة باستاد برج العرب

الأهلى & إنبى.. 8 مساء الأربعاء 24 أغسطس باستاد الأهلى والسلام

طلائع الجيش & الأهلى.. 7 مساء الجمعة 26 أغسطس

الأهلى & سيراميكا.. 7 مساء الاثنين 29 أغسطس.