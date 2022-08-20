شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موسم المحمدي مع الإسماعيلي بسبب مزق الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع باهر المحمدي قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي للأشعة والتي أثبتت تعرضه لتمزق في العضلة الضامة وذلك على خلفية مشاركته في مواجهة المصري البورسعيدي الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام.

ومن المقرر أن يخضع المدافع الدولي لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور مجدي باز، وذلك بعد تأكد انتهاء الموسم الجاري بالنسبة للاعب لصعوبة لحاقه فى المباريات المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

ومن المعروف أن ” المحمدي ” عن قمة الغد أمام الأهلي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وذلك في أعقاب حصوله على الإنذار الثالث فى اللقاء المنقضي أمام الفريق البورسعيدي.

ويعاني الدراويش من غياب ثنائي الدفاع باهر المحمدي ومحمد هاشم أمام الأهلي في المواجهة المقبلة والمقرر إقامتها غداً الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.