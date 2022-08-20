محمد عمر: الالتزام وراء عودة الانتصارات بالاتحاد.. وسنخوض مباراة الزمالك للفوز

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد عمر المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى الاتحاد السكندرى عن سعادته بالفوز الكبير على فريق البنك الأهلى بثلاثية نظيفة، مؤكدا أن عودة الروح سببها الالتزام السبب الرئيسى فى عودة الانتصارات، خاصة أن الجهاز الفنى نجح فى إعادة الثقة للاعبين.

ووجه محمد عمر الشكر للدور الكبير والمساندة التى قدمها محمد مصيلحى للجهاز واللاعبين، مشيرا إلى أنه ليس بجديد على مصيلحى تقديم الدعم للجهاز الفنى واللاعبين.

وقال عمر عقب الاطمئنان على بقاء الفريق بالدورى نعلم صعوبة مباراة الزمالك القادمة وأنه سيخوض المباراة للحفاظ على مركزه والفوز بالدورى ولكننا سنلعب المباراة للفوز أيضا.

ويخوض الفريق التدريبات غدا بدون راحة استعدادا لمباراة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة.