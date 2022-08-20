شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندرى على البنك الأهلى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستعاد زعيم الثغر سكة الانتصارات على حساب فريق البنك الأهلى بعد 3 هزائم خلال الجولات الماضية، بدأت بطلائع الجيش وخسرها الفريق السكندرى بنتيجة 2 / 1 في الجولة 28 ثم الأهلى في الجولة 29 وخسرها سيد البلد بثلاثية نظيفة وأخيراً تلقي هزيمة من الإسماعيلى بهدف نظيف في الجولة 30.

افتتح التسجيل للاتحاد السكندرى مورو ساليفو من تسديدة قوية في الدقيقة 27 قبل أن يضيف مابولولو الهدف الثانى لسيد البلد في الدقيقة 66 واختتم أحمد عادل "ميسى" أهداف زعيم الثغر في الدقيقة 71.

بهذه النتيجة ارتقى الاتحاد السكندرى إلى المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبو زعيم الثغر 38 هدفا واستقبلوا 36 هدفا.

ويحتل البنك الأهلى المركز السابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 11 لقاء وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلوا 36 هدفا.

وبدأ الاتحاد السكندرى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمي: محمد عبد المنصف،خط الدفاع:هشام صلاح، محمود شبانة، عبد الله نصيب، صبرى رحيل،خط الوسط: خالد الغندور، مروان عطية، ابراهيم حسن، احمد عادل "ميسي"، مورو ساليفو،خط الهجوم: كريستوفر مابولولو،وفي قائمة البدلاء:صبحي سليمان، محمد مجدى، فوزى الحناوى، السيد سالم، كريم الديب، احمد راشد، بنجامين بواتينج، كريم يحيي، عبد الغني محمد.

بينما ضم تشكيل البنك الأهلي: في حراسة المرمى: محمود الزنفلي،خط الدفاع: أمير مدحت- أحمد ياسين- أسامة إبراهيم- عاصم صلاح،خط الوسط: محمد فتحي- محمود سيد- إسحاق يعقوبو،خط الهجوم: كريم بامبو- موسي دياوارا- ناصر منسي،وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحي- أحمد العش- محمد لعبة- محمد بسيوني- محمود قاعود- أحمد سعيد- محمد هلال- أسامة فيصل- أحمد ياسر.