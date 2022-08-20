شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يغرم لاعبى البنك الأهلى بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى البنك الأهلى، أن إدارة النادى وقّعت عقوبات مالية على لاعبى الفريق، عقب الخسارة الكبيرة بثلاثية نظيفة أمام الاتحاد السكندرى، مؤكداً أن الخسارة غير متوقعة ولا يحدد سببا لسوء أداء اللاعبين.

وقال جلال، خلال تصريحات صحفية: "هناك سوء توفيق لازم لاعبي البنك الأهلى أمام مرمى الاتحاد وأهدرنا عددا من الفرص، متابعا: "الحديث عن العروض للاعبين أفقدهم التركيز لذلك فإن إدارة النادى أكدت أنها لن تفرط فى أى لاعب بالفريق".

وفاز فريق الاتحاد السكندرى على نظيره البنك الأهلى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستعاد زعيم الثغر سكة الانتصارات على حساب فريق البنك الأهلى بعد 3 هزائم تلقاهم خلال الجولات الماضية بدأت بطلائع الجيش وخسرها الفريق السكندرى بنتيجة 2 / 1 في الجولة 28 ثم الأهلى في الجولة 29 وخسرها سيد البلد بثلاثية نظيفة وأخيراً تلقة هزيمة من الإسماعيلى بهدف نظيف في الجولة 30.

افتتح التسجيل للاتحاد السكندرى مورو ساليفو من تسديدة قوية في الدقيقة 27 قبل أن يضيف مابولولو الهدف الثانى لسيد البلد في الدقيقة 66 واختتم أحمد عادل "ميسى" أهداف زعيم الثغر في الدقيقة 71.

بهذه النتيجة ارتقى الاتحاد السكندرى إلى المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبو زعيم الثغر 38 هدفا واستقبلوا 36 هدفا.

ويحتل البنك الأهلى المركز السابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 11 لقاء وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلوا 36 هدفا.