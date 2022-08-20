شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 20/8/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندرى على البنك الأهلى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستعاد زعيم الثغر سكة الانتصارات على حساب فريق البنك الأهلى بعد 3 هزائم خلال الجولات الماضية، بدأت بطلائع الجيش وخسرها الفريق السكندرى بنتيجة 2 / 1 في الجولة 28 ثم الأهلى في الجولة 29 وخسرها سيد البلد بثلاثية نظيفة وأخيراً تلقي هزيمة من الإسماعيلى بهدف نظيف في الجولة 30.