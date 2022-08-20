شكرا لقرائتكم خبر عن سر عودة مابولولو للتألق مع الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف ”الخليج 365” السر الحقيقي وراء تراجع مستوى الإنجولي كريستوفر مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، خاصة بعد تعرضه للإصابة وتراجع مستواه بعض الشيء قبل أن يعود للمشاركة والتألق رفقة زعيم الثغر وتسجيل هدف في مباراة فريقه اليوم ضد البنك الأهلي التي فاز فيها الاتحاد بثلاثية.

تكمن المشكلة في أنه عند الاتفاق مع المهاجم الأنجولي بداية الموسم حصل على وعد من الجهاز الفني الأسبق للاتحاد أنه حال تسجيل 10 أهداف خلال الموسم سوف يتم منحه 25 ألف دولار مكافأة بخلاف عقده مع النادي.

ونجح محمد عمر، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، من معالجة الأمر الذي كان يؤرق هداف الاتحاد الأول هذا الموسم، حيث إن اللاعب وصل للرقم المطلوب من الأهداف وتخطاه، لذا طالب الإدارة بهذا المبلغ الذي تم وعده به، ولكن اللاعب وجد عدم رد فعل إيجابي وكان الرد عليه أن هذا غير مسجل بالعقد.

وعندما تولى محمد عمر القيادة الفنية عقد جلسة مع اللاعب، وقام بشرح الأمر للمدير الفني الذي قام بالتواصل مع رئيس النادي محمد مصيلحي شارحا له الأمر وعلى الفور قام رئيس النادي بحل الأمر مع اللاعب ووعده بصرف المبلغ في أقرب وقت، وهذا أثر نفسيا على اللاعب وجعله يستعيد ذاكرة التهديف الرائع أمام البنك الأهلي وسجل هدف فريقه الثاني بمجهود فردي ولا أروع.