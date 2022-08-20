شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية عبد الرحمن مجدي لمباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في مران الفريق الختامي الذى أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الدوري العام.

وتماثل اللاعب الدولي للشفاء بشكل كامل بعد غيابه عن المواجهة الماضية أمام المصري في الديربي بسبب شعوره للإجهاد فى العضلة الضامة.

وبات عبد الرحمن مجدي جاهزًا للمشاركة فى اللقاء وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على الأهلي غدًا الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 18 من عمر مسابقة الدوري العام.