شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يمدد عقد طارق العشري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي طلائع الجيش في تمديد تعاقد طارق العشري المدير الفني للفريق ليستمر في قيادة الفريق العسكري بالموسم المقبل.

ووقع العشري على العقد الجديد في حضور أيمن المصري المدير التنفيذي لطلائع الجيش والعميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بالفريق.

على صعيد مختلف، يعكف الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته في الخامس.