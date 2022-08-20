ثلاثي مفاجئ يتصدر هدافي البريميرليج.. فهل يلحق به صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بنهاية اليوم الأول من الجولة الثالثة، 3 لاعبين من فرق خارج الستة الكبار، بينما يبتعد المرشحون لنيل الجائزة في نهاية الموسم، وعلى رأسهم المصري محمد صلاح، والنرويجي إيرلينج هالاند.

ويتصدر الثلاثي ويلفريد زاها، جناح كريستال بالاس، وألكسندر متروفيتش، مهاجم فولهام، ورودريجو، نجم ليدز يونايتد، جدول ترتيب هدافي البريميرليج بنهاية مباريات اليوم السبت.

ويتساوى عدد كبير من اللاعبين في المركز الثاني برصيد هدفين، أبرزهم هالاند، إضافة إلى هاري كين، مهاجم توتنهام، وجابرييل خيسوس، ومارتن أوديجارد، نجمي آرسنال.

وكاد خيسوس ينضم إلى ثلاثي المقدمة، لكن حكم مباراة فريقه ضد بورنموث اليوم ألغى هدفه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وسيكون أمام صلاح وهالاند فرصة لمعادلة رقم الثلاثي المتصدر قبل نهاية الجولة الثالثة، حيث يلتقي ليفربول غريمه التاريخي مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" بعد غدٍ، الإثنين، ويلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب "سانت جيمس بارك" غدًا الأحد.

وسجل صلاح هدفًا واحدًا حتى الآن في شباك فولهام ثم غاب عن التهديف في مباراة كريستال بالاس، فيما أحرز هالاند هدفين في مرمى وست هام يونايتد، قبل أن يفشل في التسجيل ضد بورنموث.