أرتيتا: علينا تحسين بعض الأشياء.. وسوق انتقالات آرسنال لم ينتهِ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يعتقد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، أن فريقه مازال "بعيدًا عن الكمال"، رغم فوزه في أول 3 مباريات في الموسم لأول مرة منذ موسم 2004-2005.

وحقق آرسنال فوزًا مريحًا على بورنموث بنتيجة 3-0 مساء اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد أن كان هزم كريستال بالاس وليستر سيتي.

وقال أرتيتا، في تصريحات أبرزتها شبكة "بي بي سي"، عقب المباراة، "توقعنا مباراة صعبة للغاية منذ البداية بعد أن رأينا كيف بدأ بورنموث ضد أستون فيلا، وأردنا تجنب هذا النوع من المباريات. كنا فعالين حقًا في الاستحواذ على الكرة وكذلك في منطقة جزاء الخصم".

وأشاد أرتيتا بويليام ساليبا، مضيفًا "إنه يتدرب كل يوم من أجل التحسن، وهو متحمس جدًا".

وأكمل المدرب الإسباني مازلنا بعيدين عن الكمال، كانت لدينا بعض الفترات القوية، في الشوط الثاني أهدر بورنموث أكثر من فرصة، لكني فخور، ليس من السهل المجيء إلى هنا والفوز 3-0 ولكن لا تزال هناك أشياء يجب تحسينها".

وعن إمكانية ضم لاعبين جدد قبل نهاية الميركاتو بنهاية أغسطس الجاري، رد "سنحاول حتى نهاية سوق الانتقالات ضم لاعبين جدد، سوق الانتقالات صعب، نود أن نفعل شيئًا آخر، دعونا نرى ما يمكننا فعله".