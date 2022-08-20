تريزيجيه يساهم في هدف طرابزن سبور ضد أنطاليا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر

شارك المصري محمود حسن "تريزيجيه"، نجم طرابزون سبور، في هدف الفريق ضد أنطاليا سبور خلال مباراة الفريقين ضمن الجولة الثالثة من الدوري التركي.

ويحتل طرابزون سبور، حامل اللقب، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 6 نقاط من انتصارين في الجولتين الأولى والثانية على أسطنبول سبور، وهاتاي سبور على الترتيب.

أما أنطاليا سبور فيحتل المركز الـ11 برصيد 3 نقاط فقط.

وبعد تأخر طرابزون سبور بهدفين، قلص الفريق الفارق بهدف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق البديل إنيس باردي، بمشاركة تريزيجيه.

وسدد باردي كرة أرضية تجاه المرمى الخالي من حارسه، فيما أفسح تريزيجيه المجال للكرة لتمر من بين قدميه إلى الشباك، في لقطة ذكية من اللاعب المصري، الذي تفادى اصطدام الكرة بقدمه.