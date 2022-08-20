محمد صلاح: مانشستر يونايتد سيقاتل أمامنا.. وأريد الفوز بالبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تحدث الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول عن المواجهة الصعبة والمرتقبة أمام مانشستر يونايتد والمقرر إقامتها، يوم الإثنين المقبل بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث ليفربول ويونايتد عن أول فوز لهما هذا الموسم بعدما فشلا في تحقيق أي انتصار خلال الجولتين الماضيتين ببريميرليج.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "مانشستر يونايتد دائمًا مباراة خاصة للمدينة وللمشجعين ولكل شخص في جميع أنحاء العالم، ربما يونايتد وليفربول هما أكبر فريقين في تاريخ إنجلترا، لذلك أعتقد أنها مباراة خاصة للجميع".

وأضاف: "يونايتد، سيتي، تشيلسي، أرسنال هذه الفرق الكبرى، تريد دائمًا اللعب ضدها، دائمًا تكون ديربيات، وكذلك المنافسة بين ليفربول ومانشستر يونايتد دائمًا موجودة لأننا فزنا بالدوري مرات قليلة، فازوا هم بالدوري عدة مرات".

وردًا على سؤال هل مباراة الإثنين ستتيح الفرصة لليفربول لتعميق محنة يونايتد تحت قيادة تين هاج؟، علق صلاح، قائلًا: "حسنًا، لا أريد أن أضع البنزين جنب النار، لكنني أعتقد أنهم متحمسون جدًا لهذه المباراة، نحن متحمسون للغاية أيضا، لذلك دعونا نرى ماذا سيحدث".

وأكمل: "أنا لا أنظر إلى هذه المباراة بهذه الطريقة، لأنهم لا يزالون فريقًا كبيرًا مع لاعبين كبار، لم يبدوا الموسم بشكل جيد، لكنهم يريدون الفوز ضدنا، لذا لدي الكثير الاحترام لهم وأنا متأكد من أنهم يريدون القتال بكل ما في وسعهم للفوز بتلك المباراة أيضًا".

وتابع: "لن يكون الأمر سهلاً ولا أفكر في أنني سأحرز هدفًا أو هدفين أو ثلاثة، أعلم أنها ستكون مباراة صعبة حقًا، لديهم لاعبون كبار ومدرب كبير، لذا فاللقاء لن يكون سهلاً على الإطلاق".

واستكمل: "بالنسبة لي الأهداف الجماعية أهم من الفردية، الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال كان هذا هدفي الموسم الماضي وسأعود مرة آخرى حتى أفوز بكليهما".

وعن الكأس الذي يرغب محمد صلاح في الفوز به أكثر هذا الموسم؟ رد، قائلًا: "أقول دائمًا دوري الأبطال، لكن هذا العام يمكنني أن أقول الدوري الإنجليزي الممتاز".