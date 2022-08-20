الإسماعيلي يفقد خدمات باهر المحمدي حتى نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

تأكد انتهاء موسم باهر المحمدي قلب دفاع الإسماعيلي، بسبب الإصابة، بعدما خضع اللاعب للأشعة والتي أثبتت تعرضه لتمزق في العضلة الضامة.

وسيخضع مدافع الإسماعيلي لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة مجدي باز، وذلك بعد تأكد إنتهاء الموسم الجاري بالنسبة للاعب لصعوبة لحاقه فى المباريات المتبقية من عمر المسابقة المحلية.

ويغيب اللاعب عن لقاء الأهلي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وذلك في أعقاب حصوله على الانذار الثالث فى اللقاء الماضي أمام الفريق البورسعيدي.

يذكر أن فريق الإسماعيلي من غياب ثنائي الدفاع باهر المحمدي ومحمد هاشم أمام الأهلي في المواجهة المقبلة والمقرر إقامتها غداً الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.