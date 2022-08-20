6 حقائق مثيرة بعد فوز آرسنال على بورنموث في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

حقق آرسنال ولاعبوه أرقامًا مميزة بعد الفوز على بورنموث اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وفاز آرسنال على مضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الثالثة من المسابقة، محققًا فوزه الثالث على التوالي.

وسجل ثلاثية الجانرز مارتن أوديجارد (هدفان)، وويليام ساليبا، فيما هز جابرييل خيسوس الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد، بسبب التسلل.

وفيما يلي نستعرض أبرز 6 حقائق بعد فوز آرسنال على بورنموث

- مارتن أوديجارد سجل أول ثنائية في مباراة واحدة منذ أكتوبر 2014 عندما كان يلعب في الدوري النرويجي بعمر 15 عامًا.

- آرسنال سجل هدفه الثامن في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي بعد 3 ساعات و11 دقيقة لعب، بينما احتاج 12 ساعة و23 دقيقة ليسجل 8 أهداف في الموسم الماضي من المسابقة.

- آرسنال أول فريق يفوز بمبارياته الثلاث الأولى في الدوري الإنجليزي في الموسم التالي لخسارته أول 3 مباريات في الموسم، منذ أن فعلها إيفرتون موسمي 1937-1938، و1938-1939.

- جابرييل خيسوس هو أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، بـ5 مساهمات، حيث سجل هدفين، وصنع 3.

- بعمر 21 عامًا 149 يومًا، بات ويليام ساليبا أصغر لاعب فرنسي يسجل هدفًا لآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ هدف سمير نصري في مرمى مانشستر يونايتد في نوفمبر 2008، حيث سجله بعمر 21 هدفًا و135 يومًا.

- ساليبا هو اللاعب الفرنسي رقم 21 الذي يسجل لآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، نيوكاسل يونايتد هو الفريق الوحيد الذي لديه نفس العدد من الفرنسيين الهدافين في المسابقة.