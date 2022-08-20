آرسنال يواصل انطلاقته القوية في الدوري الإنجليزي ويسقط بورنموث بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

واصل فريق آرسنال انطلاقته القوية في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حيث حقق انتصاره الثالث على التوالي وتغلب على مضيفه بورنموث 3 / صفر اليوم السبت في المرحلة الثالثة من المسابقة.

ورفع آرسنال رصيده بذلك إلى تسع نقاط ليعتلي صدارة الدوري بفارق نقطتين أمام توتنهام وثلاث نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي يلتقي نيوكاسل في المرحلة نفسها غدا الأحد، بينما تجمد رصيد بورنموث عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر.

وسجل مارتن أوديجارد ثنائية لأرسنال في الدقيقتين الخامسة و11 ثم أضاف ويليام ساليبا الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 54 .

وسجل الإيفواري ويلفريد زاها ثنائية ليقود كريستال بالاس إلى الفوز على ضيفه أستون فيلا 3 / 1 كما تغلب توتنهام على وولفرهامبتون 1 / صفر.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب فولهام على برينتفورد 3 / 2 وساوثهامبتون على مضيفه ليستر سيتي 2 / 1 وتعادل إيفرتون مع نوتينجهام فورست 1 / 1 .

وافتتح أستون فيلا التسجيل بهدف للاعب أولي واتكينز في الدقيقة الخامسة لكن كريستال بالاس سرعان ما تعادل بالهدف الأول لويلفريد زاها في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 58 ، أضاف زاها الهدف الثاني له ولفريقه ثم اختتم زميله جون فيليب ماتيتا التسجيل بالهدف الثالث في الدقيقة 71 .

وافتتحت المرحلة في وقت سابق اليوم بفوز توتنهام على ضيفه وولفرهامبتون 1 / صفر، وقد سجل النجم هاري كين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64 .

ورفع توتنهام رصيده إلى سبع نقاط، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.

وجاءت بداية المباراة بين توتنهام وولفرهامبتون متوسطة المستوى وسرعان ما فرض توتنهام سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل اعتمد وولفرهامبتون على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ورغم المحاولات الهجومية للفريقين، فقد فشلا في تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين في الدقائق الأول من الشوط الأول، لينحصر اللعب في منطقة وسط الملعب.

وجاءت أولى المحاولات الهجومية في الدقيقة 20 عندما سدد روبين نيفيز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن كرته مرت بعيدة عن المرمى.

وعاد اللعب لينحصر في وسط الملعب مرة أخرى بعد هذه الهجمة، مع وجود أفضلية نسبية لفريق توتنهام من حيث الاستحواذ والسيطرة على الكرة.

وكاد وولفرهامبتون أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 39 عندما سدد جونسالو جيديس كرة قوية تصدى لها هوجو لوريس، حارس توتنهام بصعوبة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، كاد توتنهام أن يفتتح التسجيل عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها هاري كين وقابلها بضربة رأس إلا أن خوسيه سا حارس وولفرهامبتون حولها بأطراف أصابه لركلة ركنية لم تستغل ليطلق بعده الاحكم صافرة نهاية هذا الشوط فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

وكثف فريق توتنهام محاولاته الهجومية مع بداية الشوط الثاني بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وهو ما أجبر فريق وولفرهامبتون للتراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس.

وفي الدقيقة 51 كاد توتنهام أن يفتتح التسجيل عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها هاري كين بضربة رأس متقنة لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

وبعد هذه الهجمة أصبح اللعب سجالا بين الفريقين، مع وجود أفضلية نسبية لتوتنهام ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين حتى جاءت الدقيقة 63 والتي شهدت فرصة خطيرة لتوتنهام عندما استلم سون هيونج مين الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 64،سجل توتنهام هدف التقدم إثر ركلة ركنية لمسها إيفان بيريسيتش برأسه وتابعها هاري كين بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وبعد الهدف تخلى وولفرهامبتون عن حذره الدفاعي وبادل توتنهام للهجمات بحثا عن تعديل النتيجة، في الوقت نفسه تراجع توتنهام قليلا لوسط ملعبه ولم يغفل الجانب الهجومي أيضا.

وكاد روبين نيفيز أن يسجل هدف التعادل لوولفرهامبتون عندم اسدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز توتنهام 1 / صفر.

وحقق فولهام انتصارا صعبا أمام برينتفورد وتغلب عليه 3 / 2 ليرفع الأول رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع ويتجمد رصيد برينتفورد عند أربع نقاط في المركز الخامس.

وتقدم فولهام بهدفين سجلهما بوبي ريد وجواو بالينيا في الدقيقتين الأولى و20 ثم تعادل برينتفورد بهدفين أحرزهما كريستيان نورجارد وايفان توني في الدقيقتين 44 و71 .

وفي الثواني الأخيرة من المباراة، سجل ألكسندر ميتروفيتش هدف الفوز لفولهام ليهدي الفريق انتصاره الأول في الموسم بعد تعادلين متتاليين.

وحول ساوثهامبتون تأخره بهدف أمام مضيفه ليستر سيتي إلى الفوز 2 / 1 ، ليرتفع رصيد ساوثهامبتون إلى أربع نقاط في المركز الثاني عشر ويتجمد رصيد ليستر سيتي عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.

وتقدم ليستر سيتي بهدف سجله جيمس ماديسون في الدقيقة 54 ثم حسم ساوثهامبتون المباراة بهدفين سجلهما تشي آدمز في الدقيقتين 68 و84 .

وتعادل إيفرتون مع ضيفه نوتينجهام فورست 1 / 1، حيث تقدم نوتينجهام بهدف سجله بيرنان جونسون في الدقيقة 81 ثم تعادل إيفرتون عن طريق ديماراي جراي في الدقيقة 88 .

وارتفع رصيد نوتينجهام إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر بينما حصد إيفرتون أول نقطة له في الموسم.