الأول مع عمر.. الاتحاد يكتسح البنك الأهلي بثلاثية ويبتعد عن دائرة الخطر بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا ساحقًا على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن الأسبوع الـ31 بمسابقة دوري We المصري.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول لمحمد عمر والذي تولى القيادة الفنية لفريق الاتحاد السكندري مؤخرًا خلفًا لعماد النحاس.

وكان محمد عمر قاد الاتحاد السكندري في المباراة الماضية ضد الإسماعيلي، وانتهت لصالح الأخير بهدف دون رد.

وأحرز مورو ساليفو هدف الاتحاد السكندري الأول في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، سجل الهداف الأنجولي مابولولو الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 66، قبل أن يعزز أحمد عادل "ميسي" بالهدف الثالث في الدقيقة 71.

وأصبح رصيد الاتحاد السكندري 36 نقطة في المركز الثاني عشر، ليبتعد "زعيم الثغر" عن منطقة الهبوط.

في المقابل، ظل رصيد البنك الأهلي عند 41 نقطة في المركز السابع.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد السكندري ضد الزمالك مساء الثلاثاء المقبل، في المقابل يواجه البنك الأهلي منافسه المصري البورسعيدي.

تشكيل الاتحاد السكندري: "محمد عبدالمنصف، محمود شبانة، صبري رحيل، عبدالله نصيب، هشام صلاح، مورو ساليفو، مروان عطية، خالد الغندور، أحمد عادل "ميسي"، ابراهيم حسن، مابولولو".

تشكيل البنك الأهلي: "محمود الزنفلي - أمير مدحت - أحمد ياسين - أسامة إبراهيم -عاصم صلاح - محمد فتحي - أحمد سعيد - إسحاق يعقوبو - كريم بامبو - موسي دياوارا - ناصر منسي".