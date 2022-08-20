رئيس الإسماعيلي لمصراوي: أثق في اللاعبين.. وهدفنا الفوز على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: شريف عادل

أكد يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أنه يثق في قدرات اللاعبين من أجل مصالحة الجماهير من خلال الفوز على الأهلي.

ويستضيف استاد برج العرب مباراة الأهلي والإسماعيلي، مساء غدٍ الأحد، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ18 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال الكومي في تصريحات خاصة لمصراوي إن مباريات الإسماعيلي والأهلي تعد لقاءات قمة بكل المقاييس.

وأضاف: "قمت بتحفيز اللاعبين وأثق في امكانياتهم وأنهم سيصالحوا الجماهير خاصة وأن الظروف المعاكسة طاردتهم خلال المباراة الأخيرة أمام المصري".

واختتم رئيس الإسماعيلي تصريحاته، قائلًا: "بالطبع تحقيق الانتصار على الأهلي في مواجهة الغد هو هدفنا الرئيسي لاستمرار تحسين وضع الفريق بجدول الدوري الممتاز".

وتلقى الدراويش هزيمة قاسية في الجولة الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي شهد طرد لاعبه محمد هاشم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز العاشر برصيد 36 نقطة.