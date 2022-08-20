مصطفى محمد على مقاعد البدلاء.. تشكيل نانت أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن أنطوان كومباريه المدير الفني لنادي نانت - المحترف بين صفوفه مصطفى محمد - التشكيل الرسمي لمواجهة مارسيليا والمقرر إقامتها، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتضن ملعب "فيلودروم" مباراة مارسيليا ونانت في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويغيب مصطفى محمد عن التشكيل الأساسي لفريق نانت، حيث يجلس على مقاعد البدلاء أمام مارسيليا.

وكان مصطفي شارك مع نانت فى التشكيل الأساسى أمام ليل في الجولة الماضية، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 78.

وبدأ نانت موسمه الجديد بالدوري الفرنسي بالتعادل سلبيًا أمام أنجيه ثم تعادل إيجابيا بنتيجة 1-1 مع ليل.

ويحتل نانت المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد نقطتين، بينما يقع مارسيليا في المركز الخامس برصيد 4 نقاط.