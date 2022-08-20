شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يسجل الهدف الثالث للاتحاد السكندرى فى مرمى البنك الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد عادل ميسى، لاعب الاتحاد السكندرى، الهدف الثالث لفريقه فى شباك البنك الأهلى بالدقيقة 71 من عمر المباراة المقامة حالياً باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وبدأ الاتحاد السكندرى المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمي: محمد عبد المنصف،خط الدفاع:هشام صلاح، محمود شبانة، عبد الله نصيب، صبرى رحيل،خط الوسط: خالد الغندور، مروان عطية، ابراهيم حسن، احمد عادل "ميسي"، مورو ساليفو،خط الهجوم: كريستوفر مابولولو.

وفي قائمة البدلاء: صبحي سليمان، محمد مجدى، فوزى الحناوى، السيد سالم، كريم الديب، احمد راشد، بنجامين بواتينج، كريم يحيي، عبد الغني محمد.

بينما ضم تشكيل البنك الأهلي: في حراسة المرمى: محمود الزنفلي،خط الدفاع: أمير مدحت- أحمد ياسين- أسامة إبراهيم- عاصم صلاح،خط الوسط: محمد فتحي- محمود سيد- إسحاق يعقوبو،خط الهجوم: كريم بامبو- موسي دياوارا- ناصر منسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحي- أحمد العش- محمد لعبة- محمد بسيوني- محمود قاعود- أحمد سعيد- محمد هلال- أسامة فيصل- أحمد ياسر.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، جمعها من 30 مباراة، حيث حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبو زعيم الثغر 35 هدفا واستقبلوا 36 هدفا.

ويحتل البنك الأهلى المركز السابع في جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، جمعها من 30 مباراة، حيث حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 34 هدفا واستقبلوا 33 هدفا.