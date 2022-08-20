شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السلة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة، بقيادة الكندي روي رانا، قائمة الفراعنة المسافرة إلى تونس لخوض تصفيات كأس العالم القادمة.

ويسافر المنتخب الوطني إلى تونس صباح غد الأحد، فيما تقام مباريات مرحلة التصفيات المقبلة فى تونس أيام 26 و27 و28 أغسطس أمام تونس ثم الكاميرون ثم جنوب السودان.

وقرر مجلس إدارة اتحاد السلة تولي الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس الإدارة برئاسة البعثة، فيما جاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

أنس أسامة - إيهاب أمين - خالد عبد الناصر - سيف سمير - عاصم مرعي - علي أحمد - عمر طارق - عمر عزب - عمر هشام - عمرو الجندي - عمرو زهران - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - يوسف شوشة.

يذكر أن المنتخب المصري سيخوض مباراة ودية في تونس أمام منتخب السنغال استعدادًا لخوض مواجهات تصفيات كأس العالم.