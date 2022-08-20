الامارات | تصريح جديد من محمد صلاح قبل مباراة مانشستر يونايتد الهامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول محمد صلاح، أن فريقه لم يبدأ الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بالطريقة التي يريدها، خاصة بعد خسارة 4 نقاط في أول مباراتين مشيراً في نفس الوقت أنه يجب على الفريق إظهار رد الفعل الصحيح.

وتعتبر قمة الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وليفربول هي الأسوأ على مستوى وضع الفريقين منذ فترة كبيرة إذ سقط ليفربول في فخ التعادل في أول مباراتين في البطولة، أمام كل من مضيفه فولهام (2-2) وضيفه كريستال بالاس (1-1)، بينما تعرض مانشستر يونايتد لهزيمتين متتاليتين على يد كل من برايتون (1-2) وبرينتفورد (0-4) على الترتيب ليتذيل الترتيب العام.

ويحل ليفربول ضيفا على غريمه مانشستر يونايتد مساء الاثنين المقبل، على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك في ختام مباريات الجولة الثالثة من "البريمير ليغ"، وقال محمد صلاح في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "لم نبدأ الموسم بالطريقة التي نريدها، لكنني أعتقد أن هذا جزء من اللعبة، خسرنا 4 نقاط في أول مباراتين، لا يمكننا خسارة النقاط مبكرا، خاصة عندما ننافس مانشستر سيتي وتشيلسي، وهما فريقان لا يفقدان النقاط بسهولة، لذلك يجب أن نحاول العودة للفوز".

وردا على سؤال حول اتساع الفارق إلى 7 نقاط في حال خسارة ليفربول وفوز مانشستر سيتي في الجولة الثالثة، قال وأضاف صلاح: "أعتقد أنه من المبكر التفكير بشأن اتساع الفارق مع مانشستر سيتي الآن، الجميع متحمس لهذا الموسم، ونتطلع جميعا لتقديم المستوى الخاص بنا، يجب أن نتطلع للمضي قدما حيث اننا لا يمكننا تغيير الماضي، ولهذا يجب أن نركز على المباريات المقبلة".

وعن أهمية المباراة للفريقين أكمل محمد صلاح، تصريحاته بالقول: "مباراة مانشستر يونايتد دائما ما تكون خاصة بالنسبة للمدينة والنادي وعلى الصعيد التاريخي أيضا، فهما الفريقان الأكبر في إنجلترا من الناحية التاريخية، إنها مباراة خاصة للجميع، وهذا قد يضيف بعض الضغط".