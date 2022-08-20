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منتخب شباب الطائرة يهزم نيجيريا 1/3 ويصعد لنهائى البطولة الأفريقية بتونس

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القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شباب الكرة الطائرة على نظيره النيجيري بنتيجة 1/3 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بتونس، ليتأهل إلى الدور النهائى وبطولة العالم، ونجح منتخب شباب الطائرة فى التأهل لنصف النهائى بالفوز على المغرب بنتيجة 0/3 فى دور ربع النهائى.

 

واستطاع منتخب شباب الطائرة التأهل لدور الثمانية محققا العلامة الكاملة بالفوز فى جميع المباريات.

 

وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة على  نظيره الليبى بنتيجة 0/3 فى ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس.

 

ونجح منتخب شباب الطائرة تحت 21 سنة تحت قيادة مديره الفنى هانى مصيلحى فى الفوز على رواندا بنتيجة 0/3 الاثنين فى أول مشوار المنافسة قبل مواجهة الكاميرون فى المواجهة التى فاز بها أحفاد الفراعنة 0/3.

 

 

وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:

 

رئيس البعثة : الدكتور وائل قنديل 

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب : بيرسى اونكن

المدير الفنى للفريق :  هانى مصيلحى 

المدرب العام : اسلام عثمان 

المحلل التقنى : احمد سعيد 

المدير الادارى :  محمد رمضان 

طبيب الفريق : الدكتور محمد يونس 

أخصائي العلاج الطبيعى : الدكتور سامح نور 

 

اللاعبون: 

١- ياسين محمد عيد 

٢- محمد ياسر حسن 

٣- زياد أسامة عبد الغنى 

٤- احمد ياسر سعيد  

٥- على وائل رؤوف

٦- احمد وائل قنديل  

٧- حازم اشرف رشاد 

٨- حمزة حمدى الصافى 

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن أحمد الشحات 

١١- عبد الله أسامة سرور 

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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