شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الطائرة يهزم نيجيريا 1/3 ويصعد لنهائى البطولة الأفريقية بتونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شباب الكرة الطائرة على نظيره النيجيري بنتيجة 1/3 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بتونس، ليتأهل إلى الدور النهائى وبطولة العالم، ونجح منتخب شباب الطائرة فى التأهل لنصف النهائى بالفوز على المغرب بنتيجة 0/3 فى دور ربع النهائى.
واستطاع منتخب شباب الطائرة التأهل لدور الثمانية محققا العلامة الكاملة بالفوز فى جميع المباريات.
وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة على نظيره الليبى بنتيجة 0/3 فى ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس.
ونجح منتخب شباب الطائرة تحت 21 سنة تحت قيادة مديره الفنى هانى مصيلحى فى الفوز على رواندا بنتيجة 0/3 الاثنين فى أول مشوار المنافسة قبل مواجهة الكاميرون فى المواجهة التى فاز بها أحفاد الفراعنة 0/3.
وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:
رئيس البعثة : الدكتور وائل قنديل
المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب : بيرسى اونكن
المدير الفنى للفريق : هانى مصيلحى
المدرب العام : اسلام عثمان
المحلل التقنى : احمد سعيد
المدير الادارى : محمد رمضان
طبيب الفريق : الدكتور محمد يونس
أخصائي العلاج الطبيعى : الدكتور سامح نور
اللاعبون:
١- ياسين محمد عيد
٢- محمد ياسر حسن
٣- زياد أسامة عبد الغنى
٤- احمد ياسر سعيد
٥- على وائل رؤوف
٦- احمد وائل قنديل
٧- حازم اشرف رشاد
٨- حمزة حمدى الصافى
٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع
١٠- عبد الرحمن أحمد الشحات
١١- عبد الله أسامة سرور
١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.