شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الطائرة يهزم نيجيريا 1/3 ويصعد لنهائى البطولة الأفريقية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شباب الكرة الطائرة على نظيره النيجيري بنتيجة 1/3 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بتونس، ليتأهل إلى الدور النهائى وبطولة العالم، ونجح منتخب شباب الطائرة فى التأهل لنصف النهائى بالفوز على المغرب بنتيجة 0/3 فى دور ربع النهائى.

واستطاع منتخب شباب الطائرة التأهل لدور الثمانية محققا العلامة الكاملة بالفوز فى جميع المباريات.

وفاز منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة على نظيره الليبى بنتيجة 0/3 فى ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس.

ونجح منتخب شباب الطائرة تحت 21 سنة تحت قيادة مديره الفنى هانى مصيلحى فى الفوز على رواندا بنتيجة 0/3 الاثنين فى أول مشوار المنافسة قبل مواجهة الكاميرون فى المواجهة التى فاز بها أحفاد الفراعنة 0/3.

وتتكون بعثة منتخب مصر تحت 21 سنة من:

رئيس البعثة : الدكتور وائل قنديل

المشرف الفنى لمنتخب الناشئين والشباب : بيرسى اونكن

المدير الفنى للفريق : هانى مصيلحى

المدرب العام : اسلام عثمان

المحلل التقنى : احمد سعيد

المدير الادارى : محمد رمضان

طبيب الفريق : الدكتور محمد يونس

أخصائي العلاج الطبيعى : الدكتور سامح نور

اللاعبون:

١- ياسين محمد عيد

٢- محمد ياسر حسن

٣- زياد أسامة عبد الغنى

٤- احمد ياسر سعيد

٥- على وائل رؤوف

٦- احمد وائل قنديل

٧- حازم اشرف رشاد

٨- حمزة حمدى الصافى

٩- أحمد إبراهيم عبدالسميع

١٠- عبد الرحمن أحمد الشحات

١١- عبد الله أسامة سرور

١٢- ياسين أشرف أبو الحسن.