شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلى ميكالى يؤازر منتخب الناشئين قبل المشاركة فى كأس العرب بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرازيلى روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على مؤازرة منتخب الناشئين مواليد 2006 قبل السفر فجر غد إلى الجزائر للمشاركة فى بطولة كأس العرب.

وحضر ميكالي وجهازه المعاون جزءاً من مران منتخب الناشئين الختامى الذى أقيم اليوم، كما التقى محمد وهبة المدير الفنى للمنتخب، الذى حرص على الترحيب بالمدرب البرازيلي وجهازه.

وصافح ميكالي جميع لاعبي منتخب الناشئين، ووجه كلمة لهم طالبهم خلالها ببذل قصارى جهدهم لتحقيق لقب بطولة كأس العرب، لافتا إلى أنه يتابع هذا الفريق بدقة لأنه مستقبل الكرة المصرية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 كلا من، محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدربا لحراس المرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيبا ، وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا، عباس حسنين أخصائي تأهيل ، وأحمد زيدان معد بدني ، علي محمد محلل أداء ، شريف نعيم مسؤول مهمات.