شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات تحسم مصير إيسترن كومبانى فى البقاء بالدورى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق إيسترن كومبانى، بقيادة علاء عبد العال، 3 مباريات نارية لحسم مصير بقائه فى بطولة الدورى الممتاز فى الموسم المقبل أو الهبوط إلى القسم الثانى.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز السابع عشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 لقاءات وخسر 14 مواجهة، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلوا 51 هدفا.

ويحتاج فريق إيسترن كومبانى للفوز فى مباراتين من الـ3 مباريات المتبقية للوصول إلى النقطة 35 التى تضمن بشكل كبير بقاءه فى الدورى، والتى سيحتاج جهدا كبيرا لتحقيق النقاط الستة نظرا لقوة منافسيه.

3 مباريات مصيرية لإيسترن كومبانى

ويبدأ إيسترن كومبانى هذه المباريات الثلاث بمواجهة الإسماعيلى، الذى ضمن البقاء فى الدوري 24 أغسطس الجارى، ثم مواجهة البنك الأهلى 27 أغسطس، ويختتم مبارياته هذا الموسم بمواجهة الزمالك الذى اقترب كثيرا من حسم اللقب لصالحه.

وتعادل إيسترن كومباني مع الأهلى بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏