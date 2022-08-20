شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة إنسانية.. الجهاز الفنى ولاعبو البنك الأهلي يلبون طلب مشجع سكندرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لفتة إنسانية، لبى مسئولو نادى البنك الأهلى طلب الحاج متولى من ذوى الإعاقة وكبير مشجعى الأندية السكندرية بتوفير كرسى متحرك يساعده على التنقل به فى ظل بتر قدمه.

وكان الحاج متولى قد طلب من كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، ضرورة توفير كرسي متحرك، على هامش مباراة البنك الأهلي وسموحة فى الأسبوع الماضى.

ونقل كريم شحاتة رغبة الحاج متولى لرئيس نادى البنك الأهلى الذى رحب بالأمر، وقام الجهاز الفنى واللاعبين بتسليم الكرسى المتحرك له قبل مباراة البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم.

من جهته أعلن محمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد البنك الأهلي مساء اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

محمد عبد المنصف في حراسة المرمى، محمود شبانة وعبد الله نصيب وهشام صلاح وصبري رحيل في الدفاع، مروان عطية وإبراهيم حسن وخالد الغندور مورو ساليفو في الوسط وأحمد عادل ميسي ومابولولو في الهجوم.

فيما أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيلة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز

وجاء التشكيل علي النحو التالي

محمود الزنفلي حارس مرمى، أمير مدحت - أحمد ياسين - أسامة إبراهيم -عاصم صلاح في الدفاع، محمد فتحي - محمود سيد - إسحاق يعقوبو في الوسط، كريم بامبو - موسي دياوارا - ناصر منسي في الهجوم.

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي: أحمد صبحي - أحمد العش - محمد لعبة - محمد بسيوني - محمود قاعود - أحمد سعيد - محمد هلال - أسامة فيصل - أحمد ياسر.