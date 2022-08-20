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جدية وتركيز فى مران الأهلي الأخير قبل مواجهة الإسماعيلي.. صور

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القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لخوض مباراة الإسماعيلي، المؤجلة من الجولة الـ18 فى بطولة الدوري ‏الممتاز، والمقرر إقامتها مساء ‏غد الأحد باستاد برج العرب.‏ وسيطرت حالة من الجدية والتركيز والحماس على المران الأخير للأهلي قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا.

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب التتش، واشتمل على تدريبات فنية ‏وخططية وفقرة بدنية، تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش.
 
‏وأدى ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت ‏إشراف إدواردو لوبو مدرب الحراس.‏

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن محمد ‏مجدي أفشة، لاعب الفريق، ‏أجرى اليوم عملية «فتق في جدار البطن» بأحد المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر.‏

وقال رئيس الجهاز الطبي إن العملية التي أجراها أفشة تمت بنجاح وأنه سيتعافى منها ‏خلال ثلاثة ‏أسابيع. ‏

وحرص الدكتور أحمد أبو عبلة على التواجد مع أفشة خلال العملية التي أجراها؛ ‏للاطمئنان ‏على حالته قبل السفر مع الفريق إلى الإسكندرية اليوم للدخول فى معسكر مغلق؛ ‏استعدادًا ‏لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء غدٍ.‏

مران الاهلي (1)
لاعبو الأهلي فى المران 

 

مران الاهلي (2)
سواريز ومساعده

 

مران الاهلي (3)
مران الحراس

 

مران الاهلي (4)
لطفي وشوبير

 

مران الاهلي (5)
تدريبات بدنية

 

مران الاهلي (6)
عبد القادر

 

مران الاهلي (7)
غريب

 

مران الاهلي (8)
حسام حسن خلال المران

 

مران الاهلي (9)
اكرم وشرقية

 

مران الاهلي (10)
ربيعة وعبد القادر

 

مران الاهلي (11)
ميكي

 

مران الاهلي (12)ميدو نبيل

 

مران الاهلي (13)نصير

 

مران الاهلي (14)تركيز وجدية من الجميع

 

مران الاهلي (15)شرقية

 

مران الاهلي (16)عبد المنعم

 

مران الاهلي (17)الشحات
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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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