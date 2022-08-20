شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أندية لا تعرف الفوز فى الدورى خلال شهر أغسطس الحاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث 3 أندية عن كسر سلسلة اللا فوز الذى تعيشها خلال الفترة الأخيرة، ولم تعرف طعم الانتصارات خلال مباريات شهر أغسطس الجارى الحاسم والأخير فى بطولة الدورى هذا الموسم.

المقاصة

شهد شهر أغسطس الجارى هبوط مصر المقاصة بشكل رسمى، بعدما فشل فى تحقيق أى فوز منذ آخر انتصار حققه على الجونة فى 17 مايو الماضى، ولعب بعدها 12 مباراة لم يعرف خلالها أى فوز، ما جعله يحتل المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

ويتبقى لمصر المقاصة بقيادة عيد مرازيق فى الدورى 3 مباريات أمام كل من غزل المحلة وسموحة وفيوتشر.

سيراميكا

ثانى الفرق هو سيراميكا الذى يقوده أحمد سامى، بعدما فشل فى تحقيق أى فوز خلال آخر 6 مباريات، منذ انتصاره على المقاولون العرب بهدف نظيف فى 17 يوليو الماضى، ويتبقى له 3 مباريات نارية أمام كل من طلائع الجيش وبيراميدز والأهلى.

سموحة

واصل فريق سموحة مسلسل تراجع النتائج فى الدورى العام، خاصة فى آخر 8 مباريات، حيث لم يحقق الفريق السكندرى خلالها أى فوز، ليخسر فى 5 مباريات ويتعادل فى 3 مباريات، ولم يحقق أى فوز منذ الفوز على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى 29 يونيو الماضى.

ويتبقى لسموحة بقيادة عبد الحميد بسيونى 3 مباريات أمام كل من الجونة والمقاصة وفاركو.